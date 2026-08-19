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Derecikli çocuklardan park talebi: Türk bayrağıyla çağrı

Derecikli çocuklardan park talebi: Türk bayrağıyla çağrı
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Hakkari’nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde çocuklar, güvenli bir şekilde oyun oynayabilecekleri park alanlarının yapılması için yetkililere seslendi.

Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde çocuklar, güvenli bir şekilde oyun oynayabilecekleri park alanlarının yapılması için yetkililere seslendi. Kendi imkanlarıyla küçük bir alan oluşturan minikler, buraya Türk bayrağı dikerek taleplerini dile getirdi.

Derecik ilçesinde yaşayan çocuklar, sosyal vakit geçirebilecekleri ve güvenle oyun oynayabilecekleri modern bir çocuk parkı yapılmasını istiyor. İlçede yeterli oyun alanının bulunmaması nedeniyle okul dışındaki zamanlarını sokaklarda geçirmek zorunda kalan çocuklar, kendi çabalarıyla boş bir alanda oyun sahası oluşturdu. Salıncak ve kaydırak gibi temel oyun gruplarından yoksun olan minikler, hazırladıkları alanın merkezine Türk bayrağı dikerek dikkat çeken bir görüntü oluşturdu.

"Güvenli ve düzenli bir park istiyoruz"

Arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirebilecekleri güvenli bir alan hayal ettiklerini belirten çocuklar; kaydırak, salıncak ve tahterevallinin yer aldığı düzenli bir parkın ilçeye kazandırılmasını talep ediyor.

İlçe sakinleri ve aileler de çocukların sosyal gelişimi ve emniyeti açısından bu tür alanların önemine dikkati çekerek, yetkililerden çocukların talebine kayıtsız kalınmamasını istedi.

Yerel yönetimin ve ilgili kurumların, miniklerin bu çağrısına yanıt vererek ilçeye yeni bir çocuk parkı kazandırması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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