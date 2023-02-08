Depremzedelerle dalga geçen kadın tutuklandı Yerel Haberler İstanbul'da çektiği videoyla depremzedelerle dalga geçen kadın, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. İstanbul'da çektiği videoyla depremzedelerle dalga geçen kadın, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Çektiği videoyla deprem bölgesinde yaşanan yıkımlarla dalga geçen kadın, sosyal medyada büyük tepki topladı. Harekete geçen polis ekipleri, Ceren Ö. isimli kadını gözaltına aldı. Görüntülerde yaptığı dualarla yıkımlara sevindiğini söyleyen kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesine sevk edildi. Ceren Ö. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel İstanbul Yerel Haberler

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