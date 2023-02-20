DEPREMZEDELERE SOBA VE YAKACAK ODUN DAĞITILDI

Hava sıcaklığının zaman zaman eksi beşlere kadar düştüğü deprem bölgesinde ısınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Beyoğlu Belediyesi tarafından getirilen bin soba ve iki TIR dolusu yakacak odun Kahramanmaraş'a ulaştı.

Hava sıcaklığının zaman zaman eksi beşlere kadar düştüğü deprem bölgesinde ısınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Beyoğlu Belediyesi tarafından getirilen bin soba ve iki TIR dolusu yakacak odun Kahramanmaraş'a ulaştı.

6 Şubat'ta merkezi Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından yardım faaliyetlerine başlayan Beyoğlu Belediyesi, depremzedelere konteyner, gıda, giyim ve battaniye gibi insani yardımın yanı sıra soba ve odun yardımında da bulundu. Hava sıcaklığının zaman zaman eksi beşlere kadar düştüğü deprem bölgesinde depremzedelerin ısınma ihtiyacının karşılanmasına destek olmak için harekete geçen belediye ekipleri, bin odun sobası ve iki TIR dolusu yakacak odunu depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a ulaştırdı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın koordine ettiği çalışma kapsamında hızlı bir şekilde depremzedelere dağıtılan soba ve odunlar bir nebze olsun yüzleri güldürdü.

HER TÜRLÜ İHTİYACI BÖLGEYE ULAŞTIRMA GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ

Depremzedelere her türlü yardımı yapma gayreti içerisinde olduklarını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 'Deprem felaketinin ardından AFAD koordinasyonunda bölgede başlattığımız çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz. Gıdadan giyime battaniyeden temizlik malzemelerine kadar depremzedelerin ihtiyaç duyduğu her şeyi bölgeye ulaştırma gayreti içerisindeyiz. Bu soğuk kış günlerinde en çok ihtiyaçlardan birisi de ısınmadır. Beyoğlu Belediyesi olarak bölgeye ulaştırdığımız bin soba ve iki tır odunu depremzedelere dağıttık. Biz millet olarak bugüne kadar yaralarımızı hep birlikte sardık ve bundan sonra da birlikte saracağız. Depremzede kardeşlerimiz için yardımlarımıza aralıksız devam edeceğiz' dedi.