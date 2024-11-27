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Depremzedeler kışı sıcak yuvalarında geçirecek

Depremzedeler kışı sıcak yuvalarında geçirecek
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde depremzedeler villaları aratmayan yeni evlerine kavuştu.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde depremzedeler villaları aratmayan yeni evlerine kavuştu.

6 Şubat 2023 depreminde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Atalar Mahallesi'nde 400 ev yıkılmış, 65 kişi hayatını kaybetmişti. Depremzedeler için yapılan yeni köy evleri, hem sağlamlığı hem de lüks yapılarıyla dikkat çekiyor. Yeni yuvalarına kavuşan depremzedeler, zor günlerin ardından hayatlarına yeniden umutla bakıyor. 2 ay önce teslim edilen evlerde yaşamaya başlayan depremzedeler, yeni yaşam alanlarında çok mutlu olduklarını söyledi.

"Çok şükür devletimiz hep yanımızda oldu ve bizi sıcak yuvalarımıza kavuşturdu"

Depremden sonra konteynerde zor günler geçiren 36 yaşındaki Zuhal Yılmaz, yeni evine taşınmanın mutluluğunu söyleyerek, "Depremden sonra konteynerde kaldık. Konteyneri ısıtmak hiç kolay değildi. Bizim için çok zor bir süreçti. Çocuklarımız soğuktan hasta oluyordu. Çok şükür devletimiz hep yanımızda oldu ve bizi sıcak yuvalarımıza kavuşturdu. Şimdi sobamızı yakıp evimizde ısınıyoruz" dedi.

"Yeni yuvamızda çok mutluyuz"

Yılmaz, yeni evlerini çok beğendiğini ifade ederek, "2 ay önce evlerimiz teslim edildi ve biz de taşındık. Yeni yuvamızda çok mutluyuz. Devletimiz sağ olsun, bizi hiç yalnız bırakmadı. Şimdi oturduğumuz ev, eski evimizden daha güzel. Kullanım amacıyla çok iyi düşünülmüş. Evlerimiz 3 oda bir salon ve oldukça geniş. Bu bize fazlasıyla yetiyor. Geçen yıl içimizi üşüten soğuk hava, bu yıl yeni evlerimizde içimizi ısıtıyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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