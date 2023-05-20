Depremzedeler için yardım panayırı düzenlendi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde Kelebek Çayırında geliri depremzedelere bağışlanmak üzere düzenlenen yardım panayırında deprem bölgesindeki çocuklar için uçurtma uçuruldu.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım panayırı düzenlendi. Daday Kaymakamlığı koordinesinde gerçekleştirilen yardım panayırı, Kelebek Çayırında gerçekleştirildi. Yardım panayırında ilçe halkının yaptığı yiyecek ve içecekler satışa sunuldu. Panayıra katılan vatandaşlar tarafından satın alınan yiyecek ve içeceklerden elde edilen gelirin depremden etkilenen vatandaşlar için bağışlanacağı duyuruldu. Ayrıca yardım panayırında depremden etkilenen çocuklar için uçurtma şenliği de düzenlendi. Şenlikte depremzede çocuklar uçurtma uçurarak gönüllerince eğlendi.

Yardım panayırına katılan Daday Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, "6 Şubat 2023 tarihinde 11 ilimizde meydana gelen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için ilçemiz Kelebek Çayırında geliri deprem bölgesine gönderilmek üzere yardım panayırı programı düzenlendi. Ardından deprem bölgesindeki çocuklar için uçurulan uçurtmalar etkinliğine katılım gösterdik. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Faydalı ve yararlı bir program oldu" dedi.

Yardım panayırına Daday Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - KASTAMONU