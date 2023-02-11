Depremzedeler Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine getirilmeye devam ediyor

Deprem bölgelerinde enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 4 kişi, Malatya'dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri kargo uçakları ile İstanbul'a getirilmişti.

Deprem bölgelerinde enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 4 kişi, Malatya'dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri kargo uçakları ile İstanbul'a getirilmişti. Getirilenlerden 1 çocuk depremzede, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine diğerleri ise çevre hastanelere götürüldü.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altından kurtarılan yaralıların bir kısmı askeri uçaklar ile büyükşehirlerdeki hastanelere naklediliyor. Bu akşam da 4 depremzede, Malatya'dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağı ile İstanbul'a getirildi. Yaralı depremzedelerden 1 çocuk Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götürülürken diğer yaralılar da çevre hastanelere sevk edildi. - İSTANBUL