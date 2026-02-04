Haberler

Depremzede Taha, babasından aldığı ilikle hayata tutundu

Güncelleme:
Hatay'da yaşayan 7 yaşındaki depremzede Taha, Adana'daki hastanede babasından aldığı ilik nakli ile lösemi tedavisini başarıyla tamamlayarak taburcu oldu. Ailesinin yaşadığı zorlu süreç ve Taha'nın sağlığına kavuşması, umut verici bir hikaye olarak öne çıkıyor.

Hatay'da yaşayan 7 yaşındaki depremzede Taha, tedavi gördüğü Adana'daki hastanede babasından aldığı ilik nakliyle yeniden hayata tutundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan Hatice (43) ve Recep Açlan (49) çifti, 4 çocuklarıyla birlikte konteyner kentte yaşamaya başladı. Geçtiğimiz Mayıs ayında çiftin en küçük evlatları Taha'nın hastalanması üzerine aile çocuklarını doktora götürdü. Hatay'da yapılan tetkikler sonucu Taha, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan testler sonucundaysa Taha'nın lösemi olduğuna dair teşhis konuldu. 7 ay boyunca Acıbadem Adana Hastanesi'nde tedavi gören Taha için ilik nakli olması kararlaştırıldı. Ailesinden alınan kan örnekleri sonucu babanın iliği oğluna yüzde 100 uyumlu çıktı. 6 Ocak'ta ise baba Recep'ten alınan ilik oğluna nakledildi ve Taha, 21 günlük hastanede kaldığı sürenin ardından taburcu edildi.

Yaşadıkları süreci anlatan anne Hatice Açlan, evladının zorlu bir dönemden geçtiğini ancak yeniden sağlığına kavuştuğunu belirtti. Baba Recep Açlan ise oğluna ilik verebildiği için mutlu olduğunu söyledi.

"Annesi doğurmuş, babası kök hücresini vermiş oldu"

Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Kemik İliği Nakli Merkezi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen ise Taha'nın ilik naklinde çok şanslı olduğunu belirterek, "Taha'nın durumu nadir olan bir durum. Taha, zorlu bir lösemi süreci geçirdi ancak babasının iliği tam uyumlu çıktı. Donör olarak babasını kullandık. Annesi doğurmuş, babası kök hücresini vermiş oldu. Şu anda Taha çok iyi durumda" dedi.

Prof. Dr. Antmen, herkesi kan ve kök hücre bağışçısı olmaya davet etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
