Yuvasına kavuşan depremzede vatandaş, 'Bakanımız Murat Kurum gibi şantiye şefine can kurban'

Hatay'da depremin yaralarının sarılmasıyla sıcak yuvasına kavuşan afetzede Mustafa Karadeniz, DEM Partili milletvekilinin 'şantiye şefi' söyleminde bulunduğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan övgülerle bahsederek artçı depremlerde TOKİ konutlarının etkilenmediğini söyledi.

TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerde DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a hitaben 'şantiye şefi' ifadelerini kullanmıştı. DEM Partili Koçyiğit'in söylemlerine karşı Bakan Kurum, "Umarım bir gün deprem bölgesine gidip ülkenizin bu gururuna ortak olursunuz. 11 ili ayağa kaldırmak, deprem bölgesini bitirmek, şantiye şefliğiyse evet, şantiye şefliği yapmak bizim için büyük bir gururdur. Deprem bölgesinin şantiye şefiyim" diyerek cevap vermişti. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki ihya ve inşa sürecinin başında yer alan Bakan Kurum'a destek Hatay'da yuvasına kavuşan Mustafa Karadeniz'den destek geldi.

Depremim arından afetzede vatandaşların yuvalarına kavuşmaları için gece gündüz mesai veren Bakan Kurum'a teşekkür eden Mustafa Karadeniz, "Ben depremde Akhisar Mahallesi'nde oturuyordum. Depremden sonra çadırda; çocuklarım ve torunlarımla beraber yağmurun altında kaldık. Ondan sonra konteyner kentte taşındık. Konteyner da 2,5 yıl kaldık. Konteyner da kış ayları çok zor geçti ama yine de devletimizden Allah razı olsun. Şimdi ise Dikmece TOKİ konutların yaşıyorum, evlerimiz süper olmuş. Bakan Murat Kurum ; insan evladıdır ve gerçekten büyük bir insandır. Bakanımızda büyüklük yok. Bu adam bakan ama inan ki en fakir adamla birlikte yemek yer. O kadar ki uygun ve iyi birisi. Murat Kurum'dan Allah razı olsun. Murat Kurum gibi böyle bir bakan kimse gelemez. Bakanımız Murat Kurum gibi şantiye şefine can kurban. Bakan Murat Kurum'un içinde vicdanı ve insanlığı var. Her tarafı gezip görmüş birisi. Bu adamın hiçbir ayrımı yok. Fakir, zengin, köle, paşa gibi ayrım yapmıyor. Herkesi birinci sınıf vatandaş saymış. Onun için Bakan Murat Kurum; hem şantiye şefi olabilir, hem işçide olabilir hem de bakan da olur. Geçen seferki depremi hissettik ama evler sağlamdı. Sallandık ama evler yerinde kıpırdamadı" dedi. - HATAY