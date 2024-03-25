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Depremzede Kadın Rölyef Yaparak Moral Motivasyon Sağlıyor

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Kahramanmaraş'ta depremzede kadın, aile destek merkezinde rölyef yaparak, moral motivasyon sağlıyor.

Türkoğlu ilçesinde yaşayan depremzede Emine Saygılı, depremden sonra moral ve motivasyon sağlamak için aile destek merkezinde rölyef yaparak hem aile bütçesine katkıda bulunuyor, hem de moral ve motivasyon sağlıyor.

Kursa gelince mutlu olduğunu ve kafasının dağıldığını söyleyen Saygılı, "Buraya kurs hocamızın desteği ile geldik. Rölyef yapıyorum. Nasip olursa daha sonra da çanta yapacağım. Depremden sonra buraya konteynere geldik. Yapamam demiştim ama şuan ortaya çok güzel ürünler çıkıyor. Evde oturarak bir şeyler yapamıyorduk. Buraya gelince kafam dağılıyor, mutlu oluyorum, huzurlu oluyorum. Rölyef yapmak çok emek isteyen bir iş. Çok uğraş gerektiriyor. Yaptıkça ortaya güzel bir emek çıkıyor. Daha çok hoşuma gidiyor,daha çok yapıyorum. Allah'ın 99 ismi Esma-ül Hüsna yapıyoruz ve duvarlara asıyoruz. Depremzede bir kadın olarak kadınların bir şeylerle uğraşmasını çok isterim" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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