Depremzede Ailelerden İnşaat Malzemelerine Tepki

Adana'da 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'nın enkazının bulunduğu alana inşaat malzemelerinin bırakılmasına depremzede aileler tepki gösterdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler 2. yıl dönümünde anılıyor. Adana'da depremlerde 13 bina yıkılırken, 418 kişi hayatını kaybetti. 96 kişiye mezar olan merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki Alpargün Apartmanı'nın hemen karşısında bulunan ve yine aynı müteahhit Hasan Alpargün'ün yaptığı Alper Apartmanı da depremde ağır hasar aldı ve daha sonra yıkıldı. Ancak hak sahipleri yerinde dönüşümle bir inşaat firması ile anlaştı ve inşaat başladı. Ancak tuğla ve birçok inşaat malzemesi, firma tarafından Alpargün Apartmanı'nın enkazına bırakıldı. Alpargün Apartmanı'nın bulunduğu alanda gece saat 04.17'de depremde ölenler için anma programı düzenlendi. Sabah anma programına gelen depremzede aileler, alana inşaat malzemeleri konulmasına tepki gösterdi.

"Buraya kimse eşyasını, arabasını koyamaz"

Depremde babası ve erkek kardeşini kaybeden Gizem Çetin, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Her sene buradayız. Davaların takipçisiyiz. Emsal bir karar çıktı davamızdan ancak bizim için yetmiyor. Kamu görevlilerinin de yargılanmasını istiyoruz. Davamızın peşindeyiz. Ayrıca bu Hasan Alpargün'ün yaptığı bütün binalar hasarlı. Karşıdaki Alper Apartmanı da yeniden yapılıyor. Anlaştıkları firma da inşaat malzemelerini buraya koyuyor. Burası bizim mülkümüz. Buraya kimse eşyasını, arabasını koyamaz" diye konuştu.

"Yasal süreçleri başlatacağız"

96 kişinin ölümüne dahi saygı duyulmadığını belirten Çetin, "Bizler buradan cenazeleri tek tek çıkarttık. Bütün aileler olarak üzgünüz. Bir de enkaza inşaat malzemeleri koyulmasına tahammül edemiyoruz. Burası zaten birbirine girmişti. 13. kattaki cenaze en alttan, en altta oturan en üstten çıkmıştı. Günlerce biz burada bekledik. Yasal süreçleri de başlatacağız. Bu malzemeleri gelip kaldırsınlar" dedi.

"Bu acı bitecek, tükenecek bir acı değil"

Depremde Hasan Alpargün Apartmanı'nda damadı Ekrem Ekinci (43) ile kızı Gül (38) ve ikiz torunları Başak ve Irmak Ekinci'yi (12) kaybeden Selver Küçükcan, "Torunlarım 12 yaşında öldü. 4 kaybım var benim. Benim evlatlarım buradan çıkartıldı ama torunumun cenazesi karıştı. Evladımı, damadımı ve torunumun birini önce defnettik, cenazesi karışan torunumu da sonrasında defnettik. Acımız çok büyük. Bu acı bitecek, tükenecek bir acı değil. Bizimle birlikte ölene kadar gelecek" diye konuştu.

"Bütün sorumluların aynı cezayı alıp içeri girmesini istiyoruz"

Apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün'ün 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldığını hatırlatan Küçükcan, "Allah bunu yapanların yanına bırakmasın. Bunun sorumlusu çok. Bir kişi ceza aldı ama bir kişi değil, bütün sorumluların aynı cezayı alıp içeri girmesini istiyoruz. Biz o sorumluların da aynı cezayı almasını istiyoruz. Acımız çok büyük. Acımız gitgide daha çok yükseliyor. Çünkü yapanlar cezasını almadı" ifadelerini kullandı. - ADANA