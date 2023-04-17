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Depremin vurduğu Afşin'de Kadir Gecesi'nde camiler doldu taştı

Yerel Haberler

Depremin vurduğu Afşin'de Kadir Gecesi'nde camiler doldu taştı Depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi.

Depremin vurduğu Afşin'de Kadir Gecesi'nde camiler doldu taştı

KAHRAMANMARAŞ - Depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi.

Depremin yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Kadir Gecesi nedeniyle Ashabı Kehf Camii'nde Çorum Belediyesi tarafından program düzenlendi. Kadir Gecesi'nde Afşinliler ilçedeki camilere akın etti. Camilerde yer bulamayan vatandaşlar ise dışarıda teravih namazı kıldı. Programda depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi. Kur'an-ı Kerim okunan programın sonunda depremzedelere Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve belediye görevlileri tarafından lokum dağıtıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın - Yerel

Kahramanmaraş Kadir Gecesi Genel Yerel Haberler

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