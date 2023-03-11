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Depremden etkilenen mahallelerin altyapı çalışmaları devam ediyor

Yerel Haberler

Depremden etkilenen mahallelerin altyapı çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, kırsal mahallelerde deprem sonrasında zarar gören altyapı ile ilgili çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, kırsal mahallelerde deprem sonrasında zarar gören altyapı ile ilgili çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, depremde zarar gören kırsal mahallelerin sorununu çözme adına yoğun bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Bu çerçevede alt yapı çalışmaları yaptıklarını belirten Başkan Okay"İlçemizin dört bir yanında ekiplerimiz depremzede vatandaşlarımızın yardımına koşuyor. Hayatı normale döndürme adına büyük bir çaba içerisindeyiz. Özellikle ulaşım, alt yapı gibi konularda yoğun çalışma yapıyoruz. Kırsal mahallerin altyapı çalışmalarına önem veriyoruz. Bu çerçevede Baydemirli mahallemizde ekiplerimiz menfez çalışmaları yaptı. Kırsal mahallelerimizin tamamında ihtiyaç duyulan konularda çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın hayatını normalleştirme ve kolaylaştırma adına ne gerekiyorsa yapacağız"dedi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü Dulkadiroğlu Necati Okay Yerel Haberler

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