Depremde yıkılan Cumhuriyet Apartmanı'nın temeli atıldı

İzmir depreminden en çok etkilenen ilçe olan Bayraklı, yaralarını birlik ve dayanışma ile sarmaya devam ediyor. Depremde ağır hasar alıp sonrasında yıkılan Cumhuriyet Apartmanı'nın temeli, yüzde 20 emsal artışıyla yeniden atıldı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Yaralarımızı sarmak için biz bize yeteriz" dedi.

İzmir depremi sürecinde ve sonrasında birlik ve dayanışma mücadelesiyle Türkiye'ye örnek olan Bayraklı'da, yaraları sarmak adına önemli bir adım daha atıldı. Depremde ağır hasar alan ve sonrasında yıkılan Cumhuriyet Apartmanı'nın yeniden inşası için ilk kazma vuruldu. Apartman sakinleri ve yüklenici firma arasında imzalanan sözleşme sonrası 44 daire, 4 dükkan ve 10 kat olarak projelendirilen apartmanın temeli atıldı. Proje, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın savunduğu yüzde 20 emsal artışı kararından da faydalandı. Yüklenici firma yetkilileri, projenin 18 ayda tamamlanacağını müjdeledi. Temsili temel atma töreni, tüm katılımcılarla birlikte gerçekleşti.

"Biz bize yeteriz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Deprem hayatımızın gerçeği ve biz de acı bir şekilde yaşadık. Şimdi, birlik ve dayanışma ile yaralarımızı sarma zamanı. Cumhuriyet Apartmanı'nın temelinin, çok mücadele ettiğimiz yüzde 20 emsal artışıyla atılması bu dayanışma ruhu için önemli. Bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımız Tunç Soyer'e de teşekkür ediyoruz. Biz, ilk günden beri depremzedemizin yanındayız ve biz bize yeteriz. Hasar durumlarının adaletli belirlenmesi, kredi koşullarının mağduriyete neden olmaması ve deprem konutlarından öncelikle depremzedelerin faydalanması konularından da asla geri adım atmayacağız. Temeli atılan yeni evlerinize bir an önce kavuşup sağlıklı, huzurlu bir yaşam geçirmenizi diliyorum. Hepimize umut oldunuz" diye konuştu.

Kredi talebini yineledi

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, "Bugün benim için çok kıymetli bir gün. En çok mağdur olabileceğini düşündüğümüz bir binanın yeniden ayağa kalkıp herkese örnek olacak şekilde bir sözleşme imzalaması ve bu törenle temelinin atılması kadar onur verici bir olay yok. Bayraklı Belediye Başkanımız Serdar Sandal'a verdiği emeklerinden dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz. Kredi koşullarda kredi talebimizin de en kısa sürede hayata geçirilmesini temenni ediyoruz. Bunun başka çözümü yok. Yürüyecek yolumuz yok" dedi.

"Umudun temsili"

Apartman sakini Bilge Bozcan ise "Bu inşaat; komşularım, İzmir'deki tüm depremzedeler ve halkımız için örnek temsil eden bir inşaattır. Yüzde 20 hakla inşaatına başlanmış hepimizin umudunun temsili bir yapı olacaktır. Son yıllarda örneği görülmemiş özverili çalışmalarıyla örnek olan Bayraklı Belediyemizin eseridir. İlk baştan sonuna kadar ruhsatlanmasından her alandaki desteklerinden dolayı başta başkanımız Serdar Sandal olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Mansuroğlu Mahallesi'nde gerçekleşen temel atma törenine Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, EGEKOOP Başkanı Hüseyin Aslan, yüklenici firma yetkilileri ve depremzede vatandaşlar katıldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel