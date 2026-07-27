Deprem sonrası nostaljik ahşap ev

Osmaniye'de yaşayan Süleyman Gürlek, 6 Şubat depremlerinin ardından kendi imkanlarıyla inşa ettiği ahşap evi, yıllar öncesinden kalan eşyalarla dekore ederek nostalji dolu bir yaşam alanına dönüştürdü. Zompçular Enduro Motosiklet Kulübü üyeleri ise haftalık toplantılarını bu özel mekanda gerçekleştirerek hem geçmişten günümüze gelen geleneksel oyunlar oynuyor hem de sohbet ediyor.

Osmaniye'de deprem döneminde yapımına başladığı ahşap evi tamamen kendi emeğiyle tamamlayan Süleyman Gürlek, evi geçmişi yansıtan birçok eski eşya ile donattı. Eski radyo, gaz lambası, daktilo, plak, dikiş makinesi, tarım aletleri ve yıllara meydan okuyan birçok objenin bulunduğu ev, ziyaretçilerine adeta zamanda yolculuk yaptırıyor. Çoğunluğu akrabalardan oluşan Zompçular Enduro Motosiklet Kulübü üyeleri, haftalık toplantılarını bu nostaljik evde gerçekleştiriyor. Toplantıların ardından bir araya gelen üyeler, çocukluk yıllarında oynadıkları geleneksel oyunları yeniden oynayarak eski günleri yad ediyor. Çay eşliğinde uzun sohbetler eden grup, hem günlük hayatın stresinden uzaklaşıyor hem de aile bağlarını ve dostluklarını güçlendiriyor.

Çocukluğumdan bu yana eski eşyaları biriktirme merakım var diyen Süleyman Gürlek,"Burayı deprem döneminde yapmaya başladık. Yarım bırakmadık, tamamlayıp yaşam alanı olarak kullanmaya devam ettik. Eşimiz, dostumuz, akrabalarımız geliyor; burada oturup sohbet ediyoruz. Daha sonra yıllardır biriktirdiğim antika eşyaları buraya yerleştirdim. Çocukluğumdan beri eski eşyalara merakım vardı. Bulduğum hiçbir şeyi atmadım, hepsini bir kenara koydum. Bu evi tamamlayınca da hepsini burada sergilemeye başladım. Ortaya doğal ve otantik bir ortam çıktı. Gelen herkes çok beğeniyor.Oğlum da Zompçular Enduro Motosiklet Kulübü'nün üyesi. Bana buranın kulübün toplantıları için uygun olup olmayacağını sordu. Ben de 'Neden olmasın?' dedim. O günden sonra burada toplanmaya başladılar. Eskiyi, yeniyi konuşuyor, muhabbet ediyoruz. Haftada bir düzenli olarak bir araya geliyoruz. Sağ olsunlar beni de aralarına alıyorlar. Gençlerle birlikte geçmişten kalan geleneksel oyunları oynuyoruz. Bazı gençler bu oyunları hiç bilmiyor. Onlara öğretiyoruz, onların da çok hoşuna gidiyor. Böylece hem kültürümüzü yaşatıyor hem de güzel vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

-"Burada bir araya gelip sohbet ediyor, güzel hatıralar biriktiriyoruz"

Arada burada buluşup sohbet ediyoruz eski oyunları oynuyoruz diyen Zompçular Enduro kurucularından Mustafa Gürlek,"Zompçuluk, geçmişte dedelerimizin geçimini sağladığı önemli bir meslekti. Dağlardan kesilen odunlar atlarla ve eşeklerle şehir merkezine taşınır, soba yakıtı ya da mobilya yapımında kullanılacak malzeme olarak değerlendirilirdi. Eskiden atlarla çıkılan dağlara bugün motosikletlerle gidiyoruz. Kulübümüzün üyelerinin büyük bölümü akraba ve yakın dostlardan oluşuyor. Burada bir araya gelip sohbet ediyor, güzel hatıralar biriktiriyoruz. Hafta sonları ise yaylalara çıkıyor, tarihi ve kültürel alanları geziyoruz. Bilmediğimiz yerleri büyüklerimize soruyor, geçmişimizi öğreniyoruz. Gençlere de bir çağrımız var. Kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar, doğayla iç içe böyle güzel ortamlarda vakit geçirsinler. Kapımız herkese açık. Buradan da tüm motosiklet tutkunu arkadaşlarımızı aramıza katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı