Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da Kahramanmaraş depremi şehitleri için Mevlit okutuldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden polislerin anısını yaşatmak amacıyla Lala Mustafa Paşa Camii'nde Mevlit-i Şerif okuttu. Programa emniyet müdürlüğü yönetici ve personeli ile vatandaşlar katıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümünde hayatını kaybeden personel ve yakınlarının acılarını paylaşmak amacıyla Lala Mustafa Paşa Camii'nde öğle namazı öncesi Mevlit-i Şerif okutuldu.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden polisler Erzurum'da dualarla anıldı. Erzurum Emniyet Müdürlüğünce Lala Mustafa Paşa Camisi'nde öğle namazından önce düzenlenen programda depremde şehit olan polisler için Mevlid-i Şerif okundu. Namazdan sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim ve salavatı şerif okunup dua edildi. Polis ekipleri vatandaşlara cami çıkşında ikramlarda bulundu. Programa emniyet müdürlüğü yönetici ve personeli ile vatandaşlar katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Lala Mustafa Paşa Kahramanmaraş Erzurum Deprem Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

Alper Gezeravcı uzaydan döndü mü? Ne zaman, hangi gün dönecek? Başak Demirtaş neden aday olmadı, adaylıktan neden çekildi? 8 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 8 Şubat Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları kimler oldu? Kuruluş Osman full HD bölüm izle! Kuruluş Osman 147. bölüm full HD izleme linki! Kuruluş Osman son bölüm neler oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Aslıhan Kapanşahin kimdir? Aslıhan Kapanşahin Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna mı dahil oldu? Güncel dolar kuru 7 Şubat | 1 Dolar ne kadar, kaç TL? Canlı dolar kuru! Lütfü Savaş yeniden aday olacak mı? Lütfü Savaş hangi partiden aday olacak? Mehmet Özhaseki deprem açıklaması! Mehmet Özhaseki deprem için ne dedi? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 7 Şubat Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? ŞANLIURFA TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI: Şanlıurfa deprem konutları kura çekimi sonuçları nereden bakılır, öğrenilir? AK Parti Haliliye adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 AK Parti Haliliye Belediye Başkan adayı kim? AK Parti Siverek adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 AK Parti Siverek Belediye Başkan adayı kim? AK PARTİ ŞANLIURFA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI CANLI İZLE | 7 Şubat AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan adayları listesi!
title