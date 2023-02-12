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Depremde hayatını kaybeden polis memuru Sultanbeyli'de toprağa verildi

Yerel Haberler

Depremde hayatını kaybeden polis memuru Sultanbeyli'de toprağa verildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da göçük altında kalarak hayatını kaybeden polis memuru Ercan Günal, Sultanbeyli'de toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da göçük altında kalarak hayatını kaybeden polis memuru Ercan Günal, Sultanbeyli'de toprağa verildi. Polis memuru Günal'ın depremden 2 gün önce vefat eden annesi için Hatay'a gittiği öğrenildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Memleketi Hatay'da göçük altına kalarak yaşamını kaybeden polis memuru Ercan Günal için Üsküdar Marmara İlahiyat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Günal'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi ailesi ve sevenleri tarafından gözyaşları ile karşılandı. Üsküdar'da bulunan Marmara İlahiyat Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından polis memuru Ercan Günal, Sultanbeyli Osmangazi mezarlığında toprağa verildi.

Törene, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile polis ekipleri ve sevenleri katıldı.

Öte yandan, polis memuru Günal depremden 2 gün önce vefat eden annesi için Hatay'a gittiği öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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