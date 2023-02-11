DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN ASTSUBAY VE AİLESİ ÇANAKKALE TOPRAĞA VERİLDİ

HATAY'da depremde yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden Çanakkaleli Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Mercan (31), eşi Nilhan Mercan (31) ve ikizleri Mehmet Ali Mercan (3) ile Duru Mercan'ın (3) cenazeleri memleketleri Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem, Hatay'da da yıkıma neden oldu. Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli, Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Mercan ile eşi Nilhan Mercan ve ikiz çocukları Mehmet Ali Mercan ile Duru Mercan, yıkılan evlerinin enkazında kaldı. Ekipler, Mercan Ailesi'nin cansız bedenlerine ulaşıldı. Mercan Ailesi fertlerinin cenazeleri işlemlerinin ardında memleketleri Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyüne getirilip, askeri tören düzenlendi. Köy camisinde düzenlenen törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Mercan, eşi Nilhan Mercan ve ikizleri Mehmet Ali Mercan ile Duru Mercan, Evciler Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Mercan'ın annesi Nazile Mercan, "Oğlum, 'Subay olacağım anne' dedi. Terörist çok sana bir şey olursa dayanamam dedim. 'Ölürsem de şerefimle öleceğim, ben subay olacağım' dedi. Nasipmiş oldu ama çok çabuk oldu. Ben bu kadar çabuk olmasını beklemiyordum. Çocuklarıma doyamadım" diyerek oğlunun ardından gözyaşı döktü.

Öte yandan hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Mercan'ın daha önce Suriye'de görev yaptığı, Hatay'ın 2'nci görev yeri olduğu öğrenildi.