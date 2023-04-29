Üye Girişi
Haberi Paylaş

Depremde hasar gören kaymakamlık binası kontrollü olarak yıkıldı

Yerel Haberler

Depremde hasar gören kaymakamlık binası kontrollü olarak yıkıldı Adana'nın Saimbeyli ilçesinde depremde hasan gören kaymakamlık binası kontrollü olarak yıkıldı.

Depremde hasar gören kaymakamlık binası kontrollü olarak yıkıldı

ADANA - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde depremde hasan gören kaymakamlık binası kontrollü olarak yıkıldı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde uzun yıllar hizmet veren kaymakamlık binası, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar görmüştü. Tahliye edilen binanın kontrollü olarak yıkımı gerçekleştirildi. İlçede orta ve ağır hasarlı 88 binanın yıkımı sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Yerel

Saimbeyli Adana Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title