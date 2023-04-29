Depremde hasar gören kaymakamlık binası kontrollü olarak yıkıldı
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Depremde hasar gören kaymakamlık binası kontrollü olarak yıkıldı Adana'nın Saimbeyli ilçesinde depremde hasan gören kaymakamlık binası kontrollü olarak yıkıldı.
Depremde hasar gören kaymakamlık binası kontrollü olarak yıkıldı
ADANA - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde depremde hasan gören kaymakamlık binası kontrollü olarak yıkıldı.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde uzun yıllar hizmet veren kaymakamlık binası, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar görmüştü. Tahliye edilen binanın kontrollü olarak yıkımı gerçekleştirildi. İlçede orta ve ağır hasarlı 88 binanın yıkımı sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Yerel