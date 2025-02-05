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Depremde evlatlarını kaybeden Şimşek: "Ateşten bir gömlek her gün yanıyoruz"

Depremde evlatlarını kaybeden Şimşek:
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depreminin yıl dönümünde Ebrar Sitesi'nde yaşayan oğlu, gelini ve torunlarını kaybeden acılı baba Şaban Şimşek depremin yıl dönümünde, "Ateşten gömlek içindeyiz her gün daha çok yanıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depreminin yıl dönümünde Ebrar Sitesi'nde yaşayan oğlu, gelini ve torunlarını kaybeden acılı baba Şaban Şimşek depremin yıl dönümünde, "Ateşten gömlek içindeyiz her gün daha çok yanıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depreminin yıl dönümünde Ebrar Sitesi'nde yaşayan ve 7. katta oturan oğlu Baki, gelini Yasemin ve torunları Gökçe, Yağız ve Ayaz'ı Kozan'da toprağa veren baba Şaban Şimşek, depremin yıl dönümünde evlatlarını kabri başında gözyaşları ile andı.

Kozan Mezarlığı'nda çocuklarının kabrini ziyaret eden Şaban Şimşek, "Gün geçtikte içimizdeki yangın arttı. 6 Şubat'ta oğlum askerlik şubesinde güvenlik olarak çalışıyordu, gelinim öğretmendi. Hepsi Maraş'taydı. Allah kimseye bu acıyı vermesin. Gün geçtikçe o ateş öyle bir yakıyor ki. Allah kimseye, ülkemize bu acıyı vermesin. Bu acı anlatılmaz. Eşim ayrı ben ayrı perişan. Evlat hiçbir şeye benzemiyor. İnşallah şehittir diye düşünüyoruz. Ateşten bir gömlek her gün yanıyor da yanıyor" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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