Depremde enkaz altında kalan Vanlı Uzman Çavuş ve ailesi gözyaşları içerisinden toprağa verildi Yerel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremde, görev yaptığı Hatay'daki evlerinde enkazında kalarak hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Bulut, eşi Şeyma Bulut ve çocukları Sümeyye Bulut, memleketleri Van'ın Edremit ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Kahramanmaraş merkezli depremde, görev yaptığı Hatay'daki evlerinde enkazında kalarak hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Bulut, eşi Şeyma Bulut ve çocukları Sümeyye Bulut, memleketleri Van'ın Edremit ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Vanlı Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Bulut, eşi Şeyma Bulut ve çocukları Sümeyye Bulut ile birlikte depremde yıkılan evlerinin enkazında kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin 5'inci günde ulaştığı Bulut ailesinin cenazeleri Hatay'dan memleketleri Van'ın Edremit ilçesine getirildi. Edremit Ulu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından cenazeler gözyaşları içerisinde son yolculuklarına uğurlandı. Törene Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve kurum amirleri ve Bulut ailesinin yakınları katıldı. - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Mehmet Ali Bulut Jandarma Hatay Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Depremde enkaz altında kalan Vanlı Uzman Çavuş ve ailesi gözyaşları içerisinden toprağa verildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.