Depremde anne babasını ve uzuvlarını kaybeden kardeşler protezlerine kavuştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde anne ve babasını kaybeden, 3 yaşındaki kardeşi Ecrin ile birlikte uzuvlarını kaybeden 10 yaşındaki Berat Can, bağışlanan protezler ile hayata tutundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde anne ve babasını kaybeden, 3 yaşındaki kardeşi Ecrin ile birlikte uzuvlarını kaybeden 10 yaşındaki Berat Can, bağışlanan protezler ile hayata tutundu. Berat, büyüyünce inşaat mühendisi olup sağlam binalar yapmak istediğini, kimsenin depremde ölmesini istemediğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 50 bin 399 kişi hayatını kaybetti. İki büyük depremin ardından binlerce artçı sarsıntı yaşandı. Depremde on binlerce kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Bu yaralı afetzedelerin bir kısmı uzuvlarını kaybetti. 10 yaşındaki Berat Can Polatlar da Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ailesiyle birlikte oturdukları evde depreme yakalandı. Berat Can'ın 37 yaşındaki babası Yusuf ile 28 yaşındaki annesi Elif, enkaz altında kalarak hayatını kaybederken, kendisi, 12 yaşındaki ağabeyi Nuri ve 3 yaşındaki kardeşi Ecrin ile birlikte yaralı olarak kurtularak hastaneye kaldırıldı.

Bloğun altından çıkartılan 3 yaşındaki minik Ecrin'in sağ bacağı diz altından, 10 yaşındaki Berat Can'ın da sol kolu dirsek altından ampüte edildi. 12 yaşındaki ağabey Nuri'nin ise sadece parmakları kırılarak depremden kurtuldu. Anne ve babasını kaybeden 3 kardeşe dede Nuri (60) ile anneanne Elvan (52) sahip çıktı.

Çocuk İyilik Merkezi, protezlerine kavuşturdu

Uzuvlarını kaybeden 2 kardeş, doktorları aracılığıyla Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlüğü önderliğinde ÇÜ Sanayi İşbirliği Vakfı katılımı, yerli ve yabancı bağışçıların destekleriyle depremzede çocuklar için kurulan 'Çocuk İyilik Merkezi'ne başvurdu. Burada Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon anabilim dalında görevli Prof. Dr. Sibel Başaran tarafından tedavileri tamamlanan Berat Can'a protez kol, Ecrin'e ise protez ayak takıldı. Protezleriyle hayata tutunan kardeşlerin buruk mutlulukları dikkat çekti.

"İnşaat mühendisi olmak istiyorum"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan 10 yaşındaki Berat Can, büyüyünce inşaat mühendisi olup sağlam binalar yapmak istediğini, kimsenin depremde ölmesini istemediğini söyleyerek, "Elimi enkazda kalarak kaybettim. 'Çocuk İyilik Merkezi' tarafından elime kavuştum. Protez takıldı. Büyüyünce de sağlam bina yapmak için inşaat mühendisi olmak istiyorum. Çok mutluyum" diye konuştu.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Sibel Başaran ise, "2 kardeş gerekli ön hazırlıklar yapıldıktan sonra protezlerine kavuşmuş durumdalar. Berat'a myoelektrik protez, Ecrin'e de diz altı protez takıldı. Şu anda 2 kardeş de protezlerini kullanabiliyor. Rehabilitasyon süreci devam ediyor" dedi.

"Torunlarıma artık ben sahip çıkacağım"

Dede Nuri Polatlar ise torunlarının proteze kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek gözyaşlarını tutamadı. Polatlar, "Çok sevinçliyim. Hocalarımızdan Allah razı olsun. Torunlarıma artık ben sahip çıkacağım. Ömrümüzü onlara adadık. Depremden sonra Berat'ın fikirleri de değişti, illa 'ben inşaat mühendisi olacağım, dayanıklı evler yapıp kimseyi öldürmeyeceğim' diyor" ifadelerini kullandı.

" Adana'ya gelmeden de başvuru mümkün"

'Çocuk İyilik Merkezi' hakkında bilgiler veren Çukurova Üniversitesi Rektörü Meryem Tuncel, "Depremden etkilenmiş tüm çocuklarımızın, ihtiyaç duydukları her türlü sağlık hizmetleri, eğitim ve ileride meslek edindirme çalışmaları için bu merkeze başvurmak mümkün. Merkez Adana'da Çukurova Üniversitesi kampüsünde yer aldığı için, bulundukları yer itibarıyla Adana'ya gelemeyecek olan çocuklarımız, bulundukları şehirlerde kendilerini takip eden doktorları, psikologları ya da fizyoterapistleri vasıtası ile cocukprotez.org sitesi üzerinden başvuru yaparak ihtiyaçlarını bildirebilirler" diye konuştu.

"Çocuklar farklı afetlere hazırlanacak"

Merkezin, çocukların farklı afetlere hazırlanması konularında önemli bir eğitim ve araştırma merkezi olacağına dikkat çeken Tuncel, "En önemli misyonlarımızdan birisi de bu yönde yapılacak bilimsel çalışmaları organize etmek ve sonuçları ilgililerle paylaşmaktır. Bu ve buna benzer farklı afetlerde, özellikle çocukları ilgilendirecek hastalıkların tedavileri konusunda gerekli olacak, çocuklara özgü tıbbi malzemelerin planlanması, stoklanması ve gerektiği anda sahaya sunulabilmesi için protokoller hazırlanıp yetkililerle ve halkımızla paylaşacağız" şeklinde konuştu. - ADANA