Deprem sonrasında Adıyaman'da ilk nikah kıyıldı

Deprem sonrası normalleşmeye çalışan Adıyaman'da 6 Şubat'tan sonra ilk nikah kıyıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 68'inci gününde Adıyaman'da genç çiftler nikah masasına oturdu. Deprem bölgesinde hayatın normalleşmesi yönünde her gün yeni bir adım atılıyor. Yıkıcı depremin etkisinin en fazla olduğu iller arasında yer alan Adıyaman'da depremin ardından nikah masasına ilk çift oturdu.

Berivan Erkmen ve Oğuz Yoldaş nikah için gün aldı. Deprem sonrası ilk nikahı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç kıydı. Genç çiftler düğün ve eğlence yapmadan sade bir nikah töreni ile evlendi. Çiftlerin daha sonra Almanya'ya gidecekleri öğrenildi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç nikah sonrası yaptığı açıklamada, "6 Şubat tarihinde yıkıcı bir depremle karşı karşıya kaldık. Bir dakika içerisinde insanlar canından, malından, hayallerinden oldu. İki ayı geçkin bir zaman içerisinde Erkmen ve Yoldaş Ailelerinin nikahını kıydık. Bu süreç içerisinde küçükte olsa onların mutluğuna şahit olmak bizleri mutlu etti. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah kendilerine hayırlı evlatlar nasip etsin ve evlatlarının mürüvvetini görmeyi nasip etsin" dedi.

Damat Oğuz Yoldaş, nikahlarının böyle bir ortamda olmasını istemeyeceklerini ancak hayatın devam ettiğini dile getirdi.

Gelin Berivan Erkmen ise, hüznü ve mutluluğu birlikte yaşadıklarını belirterek, yakınlarını kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını söyledi. - ADIYAMAN