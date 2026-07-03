Deprem sonrası yeniden inşa edilen Kahramanmaraş'ın maketini yaptı, Bakan Kurum'a hediye etmek istiyor

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ta yaşayan 50 yaşındaki Çetin Bacak, deprem sonrası yeniden inşa edilen kentin maketini yaptı. Bacak, maketi imar çalışmalarına katkılarından dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a hediye etmek istediğini belirtti.

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 40 yıldır maket evler yapan Çetin Bacak (50), 6 Şubat depremlerinin ardından TOKİ konutları ile Kahramanmaraş'ın tarihi ve kültürel simgelerini bir araya getiren bir maket hazırladı. El emeğiyle hazırlanan makette kentin simgesi İstiklal Madalyası, tarihi Maraş evleri, taş mescit, cami ve taş köprü gibi yapılar da yer aldı. Bacak, deprem sonrası yürütülen yeniden imar çalışmalarına katkılarından dolayı maketi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a hediye etmek istediğini söyledi. Bacak, gelecekte eserlerinin daha büyük ölçekli versiyonlarını hazırlayarak, Kahramanmaraş'ın girişlerine yerleştirilmesini hedeflediğini belirtti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı