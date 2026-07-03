Haberler

Deprem sonrası yeniden inşa edilen Kahramanmaraş'ın maketini yaptı, Bakan Kurum'a hediye etmek istiyor

Deprem sonrası yeniden inşa edilen Kahramanmaraş'ın maketini yaptı, Bakan Kurum'a hediye etmek istiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta 50 yaşındaki Çetin Bacak, 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa edilen kentin maketini yaparak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a hediye etmek istiyor.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ta yaşayan 50 yaşındaki Çetin Bacak, deprem sonrası yeniden inşa edilen kentin maketini yaptı. Bacak, maketi imar çalışmalarına katkılarından dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a hediye etmek istediğini belirtti.

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 40 yıldır maket evler yapan Çetin Bacak (50), 6 Şubat depremlerinin ardından TOKİ konutları ile Kahramanmaraş'ın tarihi ve kültürel simgelerini bir araya getiren bir maket hazırladı. El emeğiyle hazırlanan makette kentin simgesi İstiklal Madalyası, tarihi Maraş evleri, taş mescit, cami ve taş köprü gibi yapılar da yer aldı. Bacak, deprem sonrası yürütülen yeniden imar çalışmalarına katkılarından dolayı maketi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a hediye etmek istediğini söyledi. Bacak, gelecekte eserlerinin daha büyük ölçekli versiyonlarını hazırlayarak, Kahramanmaraş'ın girişlerine yerleştirilmesini hedeflediğini belirtti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

88 yıllık kötü seri sona erdi! İsviçre bir üst tura çıktı

Bu maçta 88 yıl sonra bir ilk yaşandı!
'Dezenflasyon sürecek' diyen Bakan Şimşek, 4 madde sıraladı

"Dezenflasyon sürecek" diyen Bakan Şimşek, 4 madde sıraladı
'Evde çalınır' diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı

"Evde çalınır" korkusuyla yanına aldı! Pazarda tüm serveti buhar oldu
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı

Sahadan teyit geldi! PKK'da dikkat çeken hareketlilik
425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı
Dünya Kupası'nda skandal! Mısır Milli Takımı ile ABD polisi arasında arbede çıktı

Dünya Kupası'nda büyük skandal
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yeni zam oranı netleşti