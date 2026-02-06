MEB: "Deprem sonrası 14 bin 202 dersliğin yapımı tamamlandı, 655 okul ve 8 bin 648 dersliğin yapımı sürüyor"

Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde bin 295 okul ve 9 bin 799 sınıfın kullanılamaz hale geldiğini belirterek, yaklaşık 72 milyar lira tutarında 915 proje ile 14 bin 202 dersliğin yapımının tamamlandığını, 655 okul ve 8 bin 648 dersliğin yapımı ile orta hasarlı 70 okul, 2 bin 352 dersliğin güçlendirme çalışmalarının ise devam ettiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin oluşturduğu yıkımı gidermek ve eğitim hizmetlerini yeniden yapılandırmak amacıyla bölgede yürütülen faaliyetleri anlatan "Asrın Gayreti: Maarifin İyileştirici Gücü" adlı bir rapor yayımladı. Merkez ve taşra teşkilatlarının görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanan raporda, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası öğrenci ve öğretmenlerin desteklenmesi, eğitim öğretim faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesi ve eğitime erişimin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü ve yürütülmeye devam edildiği belirtildi. 161 sayfalık raporda, depremden doğrudan etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde merkez ve taşra teşkilatları tarafından gerçekleştirilen yardım faaliyetlerine yer verildi.

"Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, milletçe yaşadığımız en ağır sınavlardan biri olmuştur"

Rapora ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak hafızalara kazınan depremler, milletçe yaşadığımız en ağır sınavlardan biri olmuştur. Ancak bu zorlu süreç, aynı zamanda devlet ve millet dayanışmasının gücünü, birlik ve beraberlik ruhunun bütünlüğünü bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Depremin ilk anlarından itibaren devletin tüm imkanları seferber edilmiş, aziz milletimiz de gönülden ve karşılıksız bir dayanışma iradesiyle yaraları sarmak için omuz omuza vermiştir. Milletimizin gösterdiği bu yüksek feraset ve fedakarlık sayesinde insanlık tarihinin en büyük afetlerinden birinin altından daha da güçlenerek kalkmayı başardık. Yaşadığımız bu büyük felaketi, çıkardığımız dersler ve geleceğimize duyduğumuz güvenle daha güçlü bir yeniden yapılanma ve hamle sürecinin vesilesi haline getirdik. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu süreçte eğitim hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak ve evlatlarımızın güvenli ortamlarda eğitim öğretimlerine devam edebilmesini temin etmek, en temel önceliğimiz olmuştur. Bakanlığımız teşkilatlarının eş güdümüyle yürütülen çalışmalar kapsamında ayni ve nakdi yardımlar başta olmak üzere çok yönlü destek mekanizmaları hayata geçirilmiş; eğitim sistemimizin yalnızca bugünü değil, geleceği de güvence altına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

Yardım faaliyetleri ile 15 milyon 726 bin 420 kişiye ulaşıldı

Raporda illere göre 'Eğitim Materyali, Eğitsel ve Psikososyal Destekler, Eğitim Programlarını Destekleyici Çalışmalar, Yer Değişikliği ve İlk Atama, Yapım ve Onarım Destekleri, Taşıma Hizmetlerine Yönelik Destekler, Beslenme Destekleri, Gıda Dışı İhtiyaçlara Yönelik Destekler, Teknolojik Materyal ve Altyapı Destekleri, Arama Kurtarma Çalışmaları; Gıda ve Beslenme Destekleri, Gıda Dışı İhtiyaca Yönelik Destekler, Barınma Destekleri, Eğitsel Çalışmalar ve Psikososyal Destek, Personel Görevlendirmeleri' başlıkları altında gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirildi. Rapora göre Bakanlık merkez teşkilatı tarafından yürütülen yardım faaliyetleri kapsamında toplam 15 milyon 726 bin 420 kişiye ulaşıldığı, bu süreçte sağlanan ayni ve nakdi yardımların toplam tutarının günümüz değeriyle yaklaşık 170 milyar lira olduğu belirtildi. Bakanlık taşra teşkilatları aracılığıyla gerçekleştirilen yardım faaliyetleri kapsamında ise 59 milyon 798 bin 717 kişiye destek sağlanarak, günümüz değeriyle yaklaşık 14 milyar liralık ayni ve nakdi yardım yapıldığı kaydedildi.

2 bin 352 dersliği güçlendirme çalışmaları sürüyor

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinden önce eğitim öğretim faaliyetlerinin 11 bin 567 okul ve 119 bin 200 sınıfta yürütüldüğü belirtilen raporda, deprem felaketi sonrasında 10 bin 272 okul, 109 bin 401 sınıfın hasarsız veya az hasarlı olduğu, bin 295 okul ve 9 bin 799 sınıfın ise kullanılamaz hale geldiği ifade edildi. Bu illerde yaklaşık 72 milyar lira tutarında 915 proje ile 14 bin 202 dersliğin yapımının tamamlandığı aktarılan raporda, az hasarlı yaklaşık 85 bin dersliğin onarıldığı, orta hasarlı 233 okul ve 2 bin 965 dersliğin ise güçlendirildiğinin altı çizildi. Ayrıca halihazırda 655 okul ve 8 bin 648 dersliğin yapımı ile orta hasarlı 70 okul, 2 bin 352 dersliğin güçlendirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - ANKARA