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Erzurum'da deprem şehitleri için sabah namazı sonrası dualar edildi

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Erzurum Ulu Camii'nde düzenlenen sabah namazı buluşması programında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde şehit olan vatandaşlarımız için dua edildi. Gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen programda Erzurum İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, sabah namazını kıldırdı ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dua etti.

Erzurum'da sabah namazı sonrası deprem şehitleri için dualar edildi.

06 Şubat 2023 asrın felaketi olarak adlandırılan ve 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde şehid olan vatandaşlarımızı anmak için Erzurum Ulu Camii'nde sabah namazı buluşması programı düzenlendi. Gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen programda Erzurum İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, sabah namazını kıldırdı, depremde şehit olan vatandaşlarımız için dua etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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