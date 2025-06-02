Deprem Panik Anları: Çay Bardakla Kaçtı

Deprem Panik Anları: Çay Bardakla Kaçtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem sırasında markette bulunan bir kişinin panikle elindeki çay bardağıyla kaçması olay anının kameralara yansımasıyla gündeme geldi. Depremin denizde balık tutan bir kişi üzerindeki etkisi de dikkat çekti.

Depremden kaçarken elindeki çayını bırakmadı...Panik anları kamerada

Alanya'da dün akşam meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme markette yakalanan kişi elindeki çay ile birlikte kaçtı

Depremde panik anı kameralara yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 4 büyüklüğünde depreme markette yakalanan bir kişinin elindeki çay bardağı ile kaçtığı anlar kameralara yansıdı.

AFAD verilerine göre dün akşam saat 20.31'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Alanya'nın 15 kilometre açıklarında yaşanan deprem ilçede hafif şekilde hissedildi. Akşam saatlerinde depreme markette yakalanan bir kişi elindeki çay bardağı ile depremden kaçtığı görüntüler ise kameralara yansıdı.

Depreme denizde yakalandı

Arkadaşları ile balık tutmak için denize açılan ve depreme denizde yakalanan Osman Aktitiz, "Biz Kale açıklarına arkadaşlar ile beraber balığa çıktık. Dönüş sıralarında saat 20: 30 sıralarında deniz leğen gibi karıştı. Son hız giden tekne yavaşladı. Depremden dolayı balıklar su yüzene çıktı. Eve geldiğimde depremi eşimden öğrendim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP KARCI - Yerel
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul'da

İstanbul'daki barış zirvesi başladı! İlk sözler Bakan Fidan'dan
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor

Bakanlık düğmeye bastı! 6 ürün piyasadan toplatılıyor
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız 'Baba gidelim' diye yalvardı

Bulun bu magandayı! Kızının yanında tartıştığı adama bıçak çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turist, güvenlik bariyerlerini aşıp 2.000 yıllık heykellere zarar verdi

Turist, güvenlik bariyerlerini aşıp 2.000 yıllık heykellere zarar verdi
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Okan Buruk'un istemediği futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor

Kovar gibi gönderdiği futbolcu geri dönüyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
İş hanında mide bulandıran görüntü! Kamera açısını değiştirdi ama...

İş hanında mide bulandıran görüntü! Kamera açısını değiştirdi ama...
Bu nasıl anne! Çocuğunu dövdü, bağırdı, ısırdı

Bu nasıl anne! Çocuğuna yaptıkları kan dondurdu
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor

Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.