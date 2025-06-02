Deprem Panik Anları: Çay Bardakla Kaçtı
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem sırasında markette bulunan bir kişinin panikle elindeki çay bardağıyla kaçması olay anının kameralara yansımasıyla gündeme geldi. Depremin denizde balık tutan bir kişi üzerindeki etkisi de dikkat çekti.
Depremden kaçarken elindeki çayını bırakmadı...Panik anları kamerada
Alanya'da dün akşam meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme markette yakalanan kişi elindeki çay ile birlikte kaçtı
Depremde panik anı kameralara yansıdı
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 4 büyüklüğünde depreme markette yakalanan bir kişinin elindeki çay bardağı ile kaçtığı anlar kameralara yansıdı.
AFAD verilerine göre dün akşam saat 20.31'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Alanya'nın 15 kilometre açıklarında yaşanan deprem ilçede hafif şekilde hissedildi. Akşam saatlerinde depreme markette yakalanan bir kişi elindeki çay bardağı ile depremden kaçtığı görüntüler ise kameralara yansıdı.
Depreme denizde yakalandı
Arkadaşları ile balık tutmak için denize açılan ve depreme denizde yakalanan Osman Aktitiz, "Biz Kale açıklarına arkadaşlar ile beraber balığa çıktık. Dönüş sıralarında saat 20: 30 sıralarında deniz leğen gibi karıştı. Son hız giden tekne yavaşladı. Depremden dolayı balıklar su yüzene çıktı. Eve geldiğimde depremi eşimden öğrendim" dedi.