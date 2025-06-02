Deprem Panik Anları: Çay Bardakla Kaçtı

Depremden kaçarken elindeki çayını bırakmadı...Panik anları kamerada

Alanya'da dün akşam meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme markette yakalanan kişi elindeki çay ile birlikte kaçtı

Depremde panik anı kameralara yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 4 büyüklüğünde depreme markette yakalanan bir kişinin elindeki çay bardağı ile kaçtığı anlar kameralara yansıdı.

AFAD verilerine göre dün akşam saat 20.31'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Alanya'nın 15 kilometre açıklarında yaşanan deprem ilçede hafif şekilde hissedildi. Akşam saatlerinde depreme markette yakalanan bir kişi elindeki çay bardağı ile depremden kaçtığı görüntüler ise kameralara yansıdı.

Depreme denizde yakalandı

Arkadaşları ile balık tutmak için denize açılan ve depreme denizde yakalanan Osman Aktitiz, "Biz Kale açıklarına arkadaşlar ile beraber balığa çıktık. Dönüş sıralarında saat 20: 30 sıralarında deniz leğen gibi karıştı. Son hız giden tekne yavaşladı. Depremden dolayı balıklar su yüzene çıktı. Eve geldiğimde depremi eşimden öğrendim" dedi.