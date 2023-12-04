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Deprem Mühendisliği Uzmanı Prof. Dr. Hasgür: "Bu deprem, KAF için bir tehlike oluşturmaz diyemeyiz, haberci depremler olarak izlenmeli"

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Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 ve 4.5'lik depremler ile ilgili "Güney Marmara için beklediğimiz bir depremdi" diyen Deprem Mühendisliği Uzmanı Prof. Dr. Zeki Hasgür Kuzey Anadolu Fay Hattı'nı (KAF) etkilemez diyemeyiz.

Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 ve 4.5'lik depremler ile ilgili "Güney Marmara için beklediğimiz bir depremdi" diyen Deprem Mühendisliği Uzmanı Prof. Dr. Zeki Hasgür Kuzey Anadolu Fay Hattı'nı (KAF) etkilemez diyemeyiz. Haberci depremler olarak izlemeliyiz" dedi.

Gemlik Körfezi'nde 3 dakika arayla meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüğündeki iki deprem de tüm Marmara bölgesinde hissedildi. Özellikle İstanbul'da hissedilmesi üzerine beklenen büyük İstanbul depremi için de korkuya sebep olan sarsıntılar ile ilgili Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Hasgür açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Zeki Hasgür, "Bu bölgede daha önce kırılma olmaması nedeniyle Güney Marmara'da beklenen bir depremdir. Kuzey Marmara fay hattı 1999'da kırılmıştı. Ancak Güney Marmara'da bir kırılma olmadı bu süre içinde. Zaten gerilmiş, yükselmiş olan Güney Marmara'da 6 Şubat'taki son depremlerden sonra bölgenin gerilimi arttı. Bu 5.1 büyüklüğündeki depremi beklenen bir deprem olarak nitelendirebiliriz. Ancak bunlar ipucu veren, haberci depremlerdir. Bunun gibi 5.1 gibi depremlerin olmasını bekleyebiliriz. İzlenmesi gerekir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gemlik Körfezi Marmara Deprem Yerel Haberler

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