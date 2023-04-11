Deprem bölgesine bir ekip daha

DÜZCE (İHA) – Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde bölgede bulunan depremzedelere manevi destek verilmesi açısından Düzce İl Müftülüğünden bir ekip daha bölgeye gönderildi.

Düzce Müftülüğü ekipleri afet bölgesinde çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede daha önce deprem bölgelerine giden ekiplere ek olarak 9 kişilik personeller deprem bölgesine gönderildi. Depremzede vatandaşlara Ramazan ayında da manevi rehberlik yapmak üzere Düzce Müftülüğüne bağlı 9 personel dualarla uğurlandı. - DÜZCE