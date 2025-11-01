Haberler

Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, Sındırgı'da 36 Saat Geçirerek Veriler Topladı

Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, Sındırgı'da 36 Saat Geçirerek Veriler Topladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, Balıkesir'in Sındırgı ilçesine gelerek güncel depremler sonrası bölgedeki jeomanyetik ve elektromanyetik verileri inceleyip, önemli bulgular elde etti. 6.2'ye varabilecek yeni bir depremin habercisi olabilecek veriler topladı.

Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, yaşanan depremlerin ardından Balıkesir'in Sındırgı ilçesine gelerek 36 saatini Sındırgı'da geçirdi. Yakut, elde ettiği verileri araştırma sonunda Balıkesir İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen ile paylaştı.

Deprem Araştırmalarında bulunan Ahmet Yakut, Balıkesir'in Sındırgı ilçesine gelerek 36 saatini bölgede geçirdi. Sındırgı ilçe merkezinden başlayan incelemelerin ardından kırsal bölgelerle devam Yakut, sıcak suyun çıkış noktası olan Hisaralan, Emenere gibi noktalarda ölçümler yaptı. Ardından Simav Fay zonunun bulunduğu bölgeye giden Yakut, araştırmalarını tamamladı. İHA'ya konuşan Yakut, "Yaşanan depremlerin ardından Sındırgı'ya geldim, yerdeki jeomanyetik ve elektromanyatik verileri çözümleyerek bölge içinden veri toplamak istedim. En son 6.1 yaşanan depremden bir gün öncede bölgede 6.2'lere varabilecek yeni bir deprem olabileceğini ifade etmiştim. Ertesi gün de bu deprem meydana geldi" dedi.

"Aktifleşmemiş faylar aktifleşiyor"

Yakut, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Hem Bayraklı köyünde hem Işıklar köyünde, Yukarı Dağdere köyünde inceleme fırsatım oldu. Olay bölgenin güneydoğusuna kayıyor. Bu kayma devam ederse Bayraklı, Emendere yine bir kırılma yaşayabilir. İkinci deprem de bu şekilde geldi. Elimdeki veriler gösteriyor ki, Şapçı Osmanlar, Devletlibaba ve devamında Simav Fay zonu dediğimiz bölgenin son depremle beraber yüklendiğini görmekteyiz. Bu artçılar kendini sonlandırmıyor ve geniş bir alanda dağılarak devam ediyor. Yaşanan 2 tane 6.1'lik deprem sonrası orada kırılmayan 15-20 kilometrelik bir hat var. 6.3'e kadar bir deprem üretebilir. Sındırgı olsun, Kütahya Simav olsun, Manisa Gördes olsun bu bölgelerin dikkatlice daha detaylı incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kasım ayının bu bölgede daha dikkatli ve tedbirli geçirilmesi lazım. Özellikle dün Bayraklı bölgesine gittiğimde (Bölge Simav Fay zonu ile etkileşime girdiği için graben dediğimiz sistemler var) burada dağlar yükseldikçe ovalar açılıyor. Burada yeni faylanma hareketleri olduğuna bizzat şahit olduk. Yeni faylar demeyelim de daha önce olmuş ama aktifleşmemiş faylar şimdi aktifleşmiş gibi gözüküyor. Bu yüzden dikkat edilmesi lazım" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
İran'da LPG dolum tesisinde patlama: 9 yaralı

Komşu ülkede şiddetli patlama: Çok sayıda yaralı var
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Başına ödül konan ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirecek
4 kişiye mezar oldu! İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni

İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni
Afet yönetimi için Sayısal Telsiz Sistemi 60 ilde devreye alınıyor

60 ilde devreye giriyor! Uygulamanın amacı da çok kritik
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Minguzzi' adı için yapılan marka başvurusu reddedildi

"Minguzzi" adı için yapılan skandal başvuru reddedildi
25 suç kaydı olan saldırgan serbest! Son rezilliği de yanına kâr kaldı

25 suç kaydı olan saldırgan serbest! Son rezilliği de yanına kâr kaldı
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Kaza anı kameraya yansıdı
Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'den Arda için flaş itiraf
'Minguzzi' adı için yapılan marka başvurusu reddedildi

"Minguzzi" adı için yapılan skandal başvuru reddedildi
Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay

Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay
Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor

Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
Dev maçta gol yok! Galatasaray ve Trabzonspor puanları paylaştı

2 direk, 2 gol iptal, 1 kırmızı kart! Her şey var kazanan yok
İşte 1 yılda ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte 1 yılda ülkesine dönen Suriyeli sayısı
18 aydır yoklardı! Dünyaca ünlü grup geri dönüyor

18 aydır yoklardı! Dünyaca ünlü grup geri dönüyor
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Sen neymişsin Onana! İki büyük maçta da yıldızlaştı

Sen neymişsin be Onana
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.