Üye Girişi
Haberler

Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut: Balıkesir'de bir sonraki kırılma olabilir

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, Afyonkarahisar'da meydana gelen deprem sonrasında Balıkesir'in Bigadiç veya Sındırgı ilçelerinde bir sonraki kırılmanın olabileceğini söyledi.

Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, Afyonkarahisar'da sabah meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında dikkatleri Balıkesir'e çekti. Yakut, bir sonraki kırılmanın Balıkesir'in Bigadiç veya Sındırgı ilçelerinde meydana gelebileceğini söyledi.

Bu sabah Afyonkarahisar merkezli 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, sosyal medya platformu üzerinden açıklamalarda bulundu. Yakut, "Bu deprem sonrası büyük bir deprem olabilir mi? O bölgedeki kırılmamış noktalarda halen risk var. Ama elimde öyle aman aman bir emare değişikliği yok. Bölge süreci böyle tamamlar ve artçılarla sönümlenir gibi gözüküyor. Tabii ki bölge önemli bir hat. Mesela şöyle bahsetmek gerekirse işte Çay depremi sonrası ya da Sultandağı depremi sonrası Akşehir Fay Zonu dediğimiz Konya Akşehir'den Balıkesir Savaştepe'ye uzanan alan önemli bir alan. 1970 yılındaki Gediz depremi sonrası bu hat 5.5 ile 6 arasında bir deprem üretecek. Bu bölgede Sındırgı, Bigadiç hattı bugün yaşanan deprem sonrası daha önemli hale gelmiş olabilir. Buraya dikkat etmek lazım. Dediğim gibi işte 4.5 ile 5.8 arası bir deprem ilerleyen süreçte yaşanabilir. Bu hemen olmaz, daha daha ilerleyen zamanlarda karşımıza çıkar. Sistematik olarak elimizde uzun tarih aralığında ya da yaşanan envanterler var. Fethiye-Burdur fay zonu ister istemez içeriye doğru ivmelenmeyi öğretti bize. Hem Akdeniz'deki derin depremler hem de yine oniki adalar açıklarında meydana gelen derin ve sığ depremler bize gösterdi ki Anadolu altına ilerleyen Akdeniz tabanı, Antalya'dan yukarı Eskişehir'e kadar bir baskı yapıyor. 2000 ve 2002 yıllarındaki Sultandağı ve Çay depremleri sonrası Afyon merkez ve Konya Doğanhisar uzantısının yanı sıra özellikle Balıkesir Sındırgı, Bigadiç, Savaştepe bu kısımlar baskıdan etkilenebilir. Önemli hale gelmiş gibi gözüküyor" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahmet Yakut Balıkesir Sındırgı Bigadiç Deprem Afyon Yerel Dünya Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

 Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Bakmadan Geçme

Galatasaray- Hatayspor maçı ne zaman? Galatasaray- Hatayspor hangi hafta oynanacak? İsmail Uyanık TFF adaylığından çekildi mi? İsmail Uyanık, TFF başkan adaylığından neden çekildi? 11 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Trendyol Süper Lig 2024- 2025 DERBİ FİKSTÜRÜ | Derbiler ne zaman, hangi haftada oynanacak? DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU! Trabzonspor- Galatasaray derbisi ne zaman? 2024-25 Trabzonspor- Galatasaray maç tarihi belli oldu mu? SÜPER LİG BEŞİKTAŞ- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? 2024-25 DERBİ TARİHLERİ AÇIKLANDI! Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ne zaman? Trabzonspor- Beşiktaş derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG TRABZONSPOR- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Trabzonspor- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG GALATASARAY- BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Galatasaray- Beşiktaş derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG GALATASARAY- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Galatasaray- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? Trabzonspor'un Süper Lig'de yeni sezon maçları belli oldu mu? Trabzonspor maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Galatasaray'ın Süper Lig'de 2024-25 sezonu fikstürü belli oldu mu? Derbi maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? TRENDYOL SÜPER LİG FİKSTÜR | 1. Hafta maçları belli oldu mu? Derbiler ne zaman oynanacak? Süper Lig 1. Haftada neden Kayserispor yok? SÜPER LİG 1. HAFTA'DA BEŞİKTAŞ KİMİNLE OYNAYACAK? Süper Lig 1. Hafta fikstür çekimi belli oldu! SÜPER LİG 1. HAFTA'DA FENERBAHÇE KİMİNLE OYNAYACAK? Süper Lig 1. Hafta fikstür çekimi belli oldu!
Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı

Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title