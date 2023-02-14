Deprem anında hemşireler önce bebekleri düşündü Adana'da meydana gelen iki depremde hemşireler kendi canlarını hiçe sayarak kuvözde tutulan bebeklerin düşmemesi için gösterdiği çaba saniye saniye kameralara yansıdı Adana'da meydana gelen iki depremde hemşireler kendi canlarını hiçe sayarak...

Deprem anında hemşireler önce bebekleri düşündü

Adana'da meydana gelen iki depremde hemşireler kendi canlarını hiçe sayarak kuvözde tutulan bebeklerin düşmemesi için gösterdiği çaba saniye saniye kameralara yansıdı

ADANA - Adana'da meydana gelen iki depremde hemşireler kendi canlarını hiçe sayarak kuvözde yaşam mücadelesi veren bebeklerin düşmemesi için kuvözlere sarıldığı anlar saniye saniye görüntülendi.

6 Şubat günü merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde Adana'da 416 kişi hayatını kaybetti. Depremde 12 bina yıkılırken çok sayıda binada hasar gördü. Depremde hastanelerde de sallandı ancak hasar meydana gelmedi. Hastanelerdeki deprem anları ise anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Bu hastanelerden biri de özel Mideline Adana Hastanesi oldu. Hastanede deprem olduğu anda hemşirelerin kendi hayatlarını hiçe sayarak yeni doğan yoğun bakıma koştukları ve kuvözlerin devrilerek bebeklerin hasar görmemesi için onlara sarıldıkları görüldü. Hemşire Nursen Erkovan, deprem olur olmaz hemen bebekleri düşündüklerini belirterek, "Ben de bir anneyim hemen bebekler aklıma geldi. Koşup kuvözleri tutmaya başladık. Bu bebekler yoğun bakımda kalıyor. Onlara bir şey olmaması için mücadele ettik. Deprem çok büyüktü inşallah bir daha böyle deprem olmaz. Çok zor anlardı" dedi.