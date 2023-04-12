Denizlili Şehit Piyade Er Nurhan Abacı'nın İsmi Merkezefendi'de Yaşayacak

Van’ın Çatak ilçesinde 1998 yılında şehit düşen Denizlili Piyade Er Nurhan Abacı’nın ismi, Merkezefendi Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle alınan kararla Değirmenönü Mahallesi’ndeki bir parka verildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Şehitlerimizin isimlerini ilçemizde yaşatmak, bizim için çok önemli ve çok kıymetli” dedi.

Van'ın Çatak ilçesinde 1998 yılında şehit düşen Denizlili Piyade Er Nurhan Abacı'nın ismi, Merkezefendi Belediye Meclisi'nde oybirliğiyle alınan kararla Değirmenönü Mahallesi'ndeki bir parka verildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Şehitlerimizin isimlerini ilçemizde yaşatmak, bizim için çok önemli ve çok kıymetli" dedi.

Merkezefendi Belediye Meclisi'nin Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumu Başkan Doğan başkanlığında yürütüldü. Toplantıda, "Merkezefendi Belediyesi'nin yetki ve sorumluluğunda bulunan, Değirmenönü Mahallesi 1377 Sokak'ta bulunan parka 'Şehit Piyade Er Nurhan Abacı' isminin verilmesine ilişkin" gündem maddesi oylamaya sunuldu. Oybirliği ile alınan karar doğrultusunda, 1998 yılında Van'ın Çatak ilçesinde şehit düşen Denizlili Piyade Er Nurhan Abacı'nın ismi parka verildi.

Vatan için canlarını feda eden şehitleri ve ailelerini hiçbir zaman unutmayacaklarını belirten Doğan, "Bu ayki meclis toplantımızda hem bir parkımıza hem de bir sokağımıza isim verdik. Şehit Piyade Er Nurhan Abacı'nın adını, Değirmenönü Mahallemizdeki bir parkımızda yaşatacağız. Şehitlerimizin isimlerini yaşatmak, bizim için çok önemli ve çok kıymetli. Bu yüzden hem şehidimizin ailesine hem de meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Kahraman şehidimizi rahmet ve saygıyla anıyorum" dedi.