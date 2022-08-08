Denizli yerel haberleri | Merkezefendi Belediyesi'nden Adalet Mahallesi'nde Açık Hava Konseri

Merkezefendi Belediyesi, Adalet Mahallesi'nde gerçekleştireceği açık hava konseriyle sanatseverleri bir araya getirecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Hemşehrilerimizin sanatla iç içe olduğunu biliyor ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi konserimize bekliyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda sanata ve sanatçıya her zaman destek olan Merkezefendi Belediyesi, 9 Ağustos Salı günü Adalet Mahallesi Şehit Burak Erten İlkokulu üstünde açık hava konseri düzenleyecek. Saat 21.00'de başlayacak konserde popstar Harun ve Merkezefendi Belediye Orkestrası sahne alacak.

"SANATLA İÇ İÇE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bu dönemde sanata ve sanatçıya daha fazla destek verilmesi gerektiğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kültürel anlamda birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Doğan, "Merkezefendili hemşehrilerimize yaz akşamlarının keyfini doyasıya çıkartmak adına ücretsiz konser düzenliyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak kültüre ve sanata büyük önem veriyoruz. İlçemiz sanatla iç içe olan bir ilçe. Hemşehrilerimizin bu anlamdaki taleplerini de karşılamak için çalışıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Adalet Mahallemizdeki konserimize davet ediyorum" diye konuştu.