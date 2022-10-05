Denizli yerel haberi: İlçe tarihini yeniden şekillendirecek 1. Çameli Sempozyumu yoğun katılımla başladı

- İlçe tarihini yeniden şekillendirecek 1. Çameli Sempozyumu yoğun katılımla başladı

DENİZLİ - Denizli'nin Çameli ilçesinde, kentin coğrafi, kültürel, turizm, sosyoekonomik yapısı ve kalkınma modelleri başlıkları altında uzman akademisyenler tarafından gerçekleştirilen "Çameli Sempozyumu" yoğun katılımla başladı.

Çameli Sempozyumu, ilçenin coğrafi, kültürel, turizm, sosyoekonomik yapısı ve kalkınma modelleri başlıkları altında uzman akademisyenler tarafından bugün ilk oturumu Çameli Hayri Dev Kültür Merkezinde başladı. 5 ile 8 Ekim 2022 tarihlerinde 4 gün boyunca anlatılacak olan sempozyumun ilk gününe yoğun katılım gerçekleşti. Sempozyumun açılışına Çameli Kaymakamı Kübra Eroğlu, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Muhammet Ensar Yeşilyurt, uzman akademisyenler ile öğrencilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Çameli ilçesi için ilk defa yapılan bu sempozyumun, gelecekte yapılacak bilimsel çalışmalara ışık tutup ulusal ve uluslararası anlamda ön plana çıkartması amaçlandığını dile getiren Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, başarılı çalışmalarıyla görevini sürdürdüğü ilçenin geleceği için önemli bir adım gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Çameli ile ilgili çalıştaylar yapmak hedeflerimizden bir tanesidir"

Sempozyumda konuşan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "En güzel şekilde yapılan sempozyumlardan bir tanesini gerçekleştirmiş olduk. Tabi 2018 yılında bu tür sempozyum neden yapamadık diye sorguladık ve nasip bugüneymiş. Bugün ilk sempozyumuzu yapıyoruz. Bunun gibi çok sempozyum olacak ve ardından da Çameli ile ilgili çalıştaylar yapmak hedeflerimizden bir tanesidir. Bununla ilgili çok emek veren arkadaşlarımız var ve onlara teşekkür ediyorum. Çameli'nde bu sempozyumda birinci günümüz. Burada özelikle ilçenin tarihi, kültürü ve coğrafyası ile ilgili sunumlar yapılacak. Ben herkesi bu önemli oturumları dinlemeye davet ediyorum. Çünkü burada konuyla ilgili çok önemli çalışmalar yapıldı. 55 tane hocamıza yaptığı çalışmalardan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabi kaymakamımız ve diğer kuruluşların desteği ile ilçe coğrafyasında yetişen bitkiler hakkında kitap çıkarmayı hedefliyoruz. Ben inanıyorum ki Denizli'de bulunan endemik bitkilerin en önemlisi Çameli ilçesinde yer alıyor. Bugün Sempozyumun birinci günü bitirdikten sonra ikinci gün sempozyumları Pamukkale Üniversitesi'nde devam edecek. PAÜ'de devam edecek sempozyumuza herkesi davet ediyorum" dedi.

"Bu sempozyumda çok büyük bir emek, öngörü ve vizyon var"

Sempozyuma büyük bir emek harcandığına işaret eden PAÜ Rektör Yardımcısı Muhammet Ensar Yeşilyurt da "İlçeler için yapılan bu tür sempozyumlar gerçekten çok önemli. Bu sempozyumlar ülkelerin kalkınmasına yardımcı oluyor. Ülkeler kalkınırken bazı bölgeler daha hızlı veya daha yavaş gelişebiliyor. Ülkelerin gelişmesi için yerel bölgelere sahip çıkması gerekiyor. Bu tür sempozyumlar da yerel güçler, dışarda araştırmacı ve objektif çalışma yapan kişileri bir araya getirmesi gerekiyor. Sempozyumlar sorunların ortaya çıkmasına ve bunun çözümüne yönelik önemli katkı sağlıyor. Bu sempozyumda çok büyük bir emek, öngörü ve vizyon var" diye konuştu.

"İlçemizin değerli araştırmacılar tarafından sunulacak"

İlçenin tanıtılması ve mevcut potansiyelin ortaya çıkartılması için önemli bir sempozyum olduğunu dile getiren Çameli Kaymakamı Kübra Eroğlu ise "Değerli konuklar bugünden itibaren 3 gün boyunca ana teması Çameli olan ve ilçemizin değerli konuları araştırmacılar tarafından sunulacak. Burada sunulan çalışmalar ilçede ilk defa ortaya çıkıyor. Bugün burada başarılı çalışmalarını sunan tüm akademisyenleri kutlamak isterim. İlçemizin tanıtılması ve mevcut potansiyelin ortaya çıkartılması için sahip olduğumuz değerleri araştıran akademisyenlere Çameli'ye büyük katkılar sağlıyor.

Yoğun bir katılımla başlayan 1. Çameli Sempozyumunun ilk günü Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın "Çameli Değer Katanlar - Çameli Şehitleri" konulu sunumuyla başladı. İlk oturumda Köy-Koop Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Varol ve Prof. Dr. Ensar Yeşilyurt. "Çameli'nde Kooperatifçilik Ekonomisi", Arkeolojik Yönden Çameli Coğrafyası - Prof. Dr. Celal Şimşek, Resmi Kayıtlara Göre Çameli Yöresi Tarihi - Dr. Şevket Can, Ulaştırma Sistemlerinin Ekonomik Kalkınmaya Etkileri: Çameli Örneği Prof. Dr. Halim Ceylan, Organik Tarım ve Köylere Tersine Göç - Uzm. Dr. Mehmet Can konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

Sempozyum Çameli'nin İlk Arkeoloğu Ali Ceylan-Arkeolog Ali Ceylan, Çameli'nde Yüksek Öğretim: İlk Yıllar - Prof. Dr. Muzaffer Adak, Denizli-Çameli ve Yöresi Ağız Özellikleri (Ses ve Şekil Bilgisi) Prof. Dr. Turgut Tok, Çameli'nin Kültürel Kalıntıları- Dr. Özcan Özçelik, Çameli Fotoğraf Sunumu - Prof. Dr. Velittin Kalınkara, Kırsal Alanda Kadın Sorunları: Çameli Örneği - Doç. Dr. Gül Aktaş, Eylem Sebzeci ile devam edecek.