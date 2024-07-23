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Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

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Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yaparak gazetecilerin önemine vurgu yaptı ve sansürün kaldırılmasının 116. yıl dönümünü kutladı.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yaptı. Gazetecilerin halkın gözü, kulağı ve sesi olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan Türk basınında sansürün kaldırılmasının 116'ncı yıl dönümünü ve medya emekçilerinin bayramını kutladı.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yaptı. Gazetecilerin haberleri, yazdıkları ve yayınlarıyla halkın gözü, kulağı ve sesi olduğunu, toplumsal hayatın en önemli düzenleyici denge unsurlarından biri olarak nitelediği gazeteciliğin ise demokrasinin temel taşlarından biri sayıldığını vurguladı. Türk basınında sansürün kaldırılmasının 116'ncı yıl dönümünü ve medya emekçilerinin bayramını kutladı; "Bilgiye ve toplumsal gelişmeye olan katkılarınızın ve tarafsız habercilik anlayışınızın devam etmesini, sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmenizi diliyorum" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı ve medya çalışanlarına seslendiği yazılı açıklaması şöyle, "Sansürün kaldırılışını kutladığımız 24 Temmuzlar, aynı zamanda basının ve gazeteciliğin önemini ve özgürlüğünü yeniden hatırladığımız, tüm dünyada teşkilatlanmış en büyük sektörlerden biri olarak önemli bir istihdamı bulunan iş kollarımızdan biri durumundaki medyamız için anlamlı ve çok özel bir gündür. Haber verme, bilgilendirme ve kamuoyunu çeşitli konularda aydınlatma gibi önemli bir kamusal görevi üstlenen siz değerli basın mensupları, özverili çalışmalarınızla toplumun bilinçlenmesine, bilgiye ulaşmasına ve doğru haber alma hakkını kullanmasına vesile oluyorsunuz. Ekonomimizin ve toplumumuzun gelişimi için de yaptıklarınız büyük önem taşımaktadır. Yereldeki ticari faaliyetlerle bunların sosyoekonomik yansımalarının toplumun çeşitli katmanlarına ulaştırılması ve yayılmasını, bu vesileyle girişimciliğin de teşvik edilmesini sağlıyorsunuz. O nedenle, Denizli Ticaret Odası olarak özellikle yerel basının desteklenmesi ve daha da güçlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Sizler aracılığıyla hem camiamıza hem de vatandaşımıza daha hızlı ulaşıyoruz. Hem iş dünyamızın hem de halkımızın sesi olmanızı, takdir ediyoruz. Atalarımızın da dediği gibi kalem kılıçtan keskindir! İçinde bulunduğumuz bilgi ve iletişim çağında, her geçen gün bunun önemini daha iyi kavrıyoruz. Şuna da inanıyoruz ki ülkemizdeki her kesimin temsilcisi olan sizler milli birlik ve beraberliğimize de katkıda bulunuyorsunuz. Değerli basın mensupları, Mustafa Kemal Atatürk 'Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hulasa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir! Türkiye basını, milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır' demiştir. Bu doğrultudaki başarılı çalışmalarınızın artarak devamını diliyorum. Bu vesileyle, tüm basın mensuplarımızın Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, aileleriyle ve meslektaşlarıyla sağlıklı, huzurlu, mutlu ve daha müreffeh günler görmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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