Denizli Ticaret Odası Başkanı'ndan Mevlit Kandili Mesajı
DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Mevlit Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında milli birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, duaların kabul olmasını diledi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Mevlit Kandili mesajında; "Peygamberimizin dünyaya teşrif ettiği ve nuruyla insanlığı şereflendirdiği günde dualarımız kabul olsun. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Mevlit Kandili vesilesiyle yayınladığı mesajında, bu mübarek gecede edilecek duaların toplumdaki milli birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirmesi temennisinde bulundu. Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Peygamber Efendimizin (SAV), doğumunu idrak ettiğimiz gönüllerimizin iyilikle dolmasına ve kalplerimizin birbirine daha da yaklaşmasına vesile olan bu mübarek gece bizlere sevgi, merhamet, hoşgörü ve kardeşlik gibi değerleri hatırlatıyor. Mevlit Kandilindeki dualarımızın kabul olmasını, ülkemizin huzur ve esenlik içinde yoluna devam etmesini, tüm insanlığın barış ve mutlulukla kucaklaşmasını diliyorum. Toplumumuzdaki sevgi ve kardeşlik bağlarını da daha da güçlendirmesini temenni ediyorum. Hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin Mevlit Kandilini en içten dileklerimle kutluyorum. Bu vesileyle, Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm gören Müslüman kardeşlerimizin huzurlu günlere kavuşmaları için de dua edelim. Gecemiz mübarek, dualarımız kabul olsun." - DENİZLİ

