Denizli'nin neferleri unutulmadı

DENİZLİ - Denizli'de İtfaiye Haftası ile teşkilatın 309. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programda Büyükşehir İtfaiyesinin modern araç, ekipman ve teçhizatlarını sergilendi. Yangın ve deprem gibi afetlere müdahalelerini anlatan Başkan Osman Zolan, "Sizlerle gurur duyuyorum" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Haftası ile itfaiye teşkilatının 307. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir tören düzenledi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki törene; Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı, Afet İşleri Dairesi Başkanı Ufuk Tarakçıoğlu, itfaiye dairesi personeli ve vatandaşlar katıldı. Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından geleneksel itfaiyeci duası ile devam edildi. Başkan Zolan, burada yaptığı konuşmada, canlarını ortaya koyarak milletin imdadına itfaiye teşkilatının haftasını kutladı. Başkan Zolan, "Gerçekten itfaiyemiz son 5 yılda birçok imtihandan geçti. Önce orman yangınları sonrasında hepimizi derinden sarsan depremler ve yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen 11 ilimizdeki depremlerde büyük gayretiniz oldu. Görev anlamında nerede ihtiyaç varsa biz oradayız başkanım diyerek koştunuz. Ben orada arkadaşlarımızın yanındaydım ve onların nasıl gayret gösterdiğini nasıl çalıştığını şahit olan bir insanım. O yüzden her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Siz onlarca dünyayı kurtardınız"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Büyükşehir İtfaiye'nin bölgedeki insanların yardımına koştuğunu ve onlarca canı kurtardığını anlatan Başkan Zolan, "Bir hayatın kurtarılmasına vesile olan dünyayı kurtarmış demektir. Siz o deprem bölgesinde onlarca dünyayı kurtardınız. Normal zamanlarda zaten yangınlara koşuyorsunuz ateşin içine kendinizi atıyorsunuz. İçerde bir yaşlımız, çocuğumuz, insanımız varsa onları kurtarmak için kendinizi, riske atıyorsunuz. Tabi ki sadece insan üzerinde değil bir yerde sıkışmış kendi imkanlarıyla çıkamayan birçok canlımızı bizimle birlikte yaşayan canlıların da imdadına koşuyorsunuz onlara da yardımcı oluyorsunuz. Gerçekten sizin yaptığını iş çok kutsal, maneviyatı çok üst seviyede olan bir iş, hepinizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Sizlerle gurur duyuyorum"

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Araç gereç anlamında Büyükşehir olarak baktığımızda birçok büyükşehirin üstündeyiz ve lider pozisyondayız. İstasyon sayımız insanlarımıza en hızlı ulaşabilecek durumda. Şu anda 500'ün üzerinde bir personel sayımızla Denizlimize hizmet ediyoruz. Çok değerli itfaiyeci arkadaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak adına araç gereçlerimiz ve yeni ekipmanlarımızla gayret sarf ediyoruz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, ben sizinle gurur duyuyorum. Allah'ım afet, felaket vermesin. İnsanlarımızın imdadına koşmaya devam edelim ama Allah'ım altından kalkamayacağımız yük ve imtihan vermesin. Bilgi, eğitim ve tecrübenizle beraber bugüne kadar birçok olaya müdahale ettiniz, birçok canın kurtulmasına, malın heder olmasına mani oldunuz. Bundan dolayı ben sizlere çok teşekkür ediyorum." Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının hazırladığı stantları inceledi.

Endüstriyel termal drone büyük ilgi çekti

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'nın yangın ve afetlerde kullandığı modern yangın söndürme araç ve gereçleri ile trafik kazalarına müdahalede kullandığı ekipmanlar tanıtıldı. İtfaiyenin kaza yapmış bir araçta yaptığı kurtarma tatbikatı ve itfaiye personelinin yaptığı serbest ip inişi ilgiyle izlendi. Stantlarda en çok afet bölgelerinde personelin dinlenebileceği mobil üniteler ile başta yangın, deprem ya da kayıp arama gibi olaylarda kullanılmak üzere Büyükşehir İtfaiye envanterine alınan modern endüstriyel termal drone dikkat çekti. Drone ile pek çok olayda daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde olaylara müdahale edilebileceği ifade edildi. Nostaljik 1973 model şınorkel tipi kurtarma aracının da sergilendiği ve temsili tulumbacı kıyafeti giyen personelin dikkat çektiği stantlarda Denizli'de ve ülke genelindeki su altı arama kurtarma faaliyetlerine katılan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Su Altı Arama-Kurtarma Ekipleri de hazırladıkları stantta Başkan Osman Zolan'a ve vatandaşlara modern ekipmanları hakkında bilgi verdi. Son olarak Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde arama-kurtarma faaliyetine katılan Büyükşehir İtfaiye'nin fotoğraflarının yer aldığı sergiyi de ziyaret eden Başkan Zolan, görev alan itfaiyecileri tebrik etti.