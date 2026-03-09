Denizli'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıkladığı bilgilere göre Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 23.20'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 12.16 kilometre olarak kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı