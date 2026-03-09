Haberler

Denizli'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na göre, Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 23.20'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 12.16 kilometre olarak belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıkladığı bilgilere göre Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 23.20'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 12.16 kilometre olarak kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
