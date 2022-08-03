Denizli haberi! Merkezefendi Belediyesi'nden Açık Havada Sinema Etkinliği

Merkezefendi Belediyesi'nin "Açık Hava Sinema Gecesi" etkinliği, "Eltilerin Savaşı" filmiyle Karaman Mahallesi'nde düzenlendi.

Belediye'nin pandemi nedeniyle ara verilen 'Açık Hava Sinema Gecesi' etkinliği yeniden başladı. İlçenin farklı mahallelerinde yapılan etkinlik, bu yıl ilk kez Karaman Mahallesi'nde sinemaseverlerin katılımıyla düzenlendi. Yönetmenliğini Onur Bilgetay'ın yaptığı; Gupse Özay, Merve Dizdar, Uraz Kaygılaroğlu, Füsun Demirel, Ferit Aktuğ ve Zeki Ocak gibi isimlerin rol aldığı "Eltilerin Savaşı" filmi beyaz perdeye yansıtıldı.

Etkinliğe katılan Merkezefendililere, patlamış mısır ve gazoz ikramında bulunuldu. Kurulan dev ekranda film izleme şansı bulan yurttaşlara, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu eşlik etti.

Etkinliğe gösterilen ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, şunları söyledi:

"Sizlerle birlikte bu ortamda olmak bizlere de çok iyi geliyor. Ekonomik, geçim, işsizlik, okul gibi sıkıntılarımıza bir ara, bir mola vermek istedik. Sizlere de sözümüz vardı. Kültürel projeler anlamında Merkezefendi Belediyesi olarak sizlerin gayreti ve katkılarıyla Türkiye'ye örnek oluyoruz. Karaman Mahallemizde film ve sinema gecelerimize başladık. Sizlerin ailecek, eşinizle, çocuğunuzla, dostunuz ve komşunuz ile birlikte hoş vakit geçirmenizi sağlamak için buradayız. Sizler de bu etkinliğe büyük katılım ve destek sağladınız. Siz varsanız biz varız, siz varsanız biz güçlüyüz. Sizden aldığımız enerji ile çalışıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, hepinize iyi seyirler."