Denizli haber... Merkezefendi Belediyesi'nden Aşure Hayrı

Merkezefendi Belediyesi tarafından, muharrem ayı nedeniyle belediye binasının önünde aşure hayrı düzenlendi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Aşure hayrımıza katılan tüm halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, muharrem ayı nedeniyle belediye binasının önünde binlerce kişiye aşure dağıttı. Kurulan stantlarda aşure kazanının başına geçen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, vatandaşlarla sohbet edip aşure ikramında bulundu. Düzenlenen etkinliğe İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, İYİ Parti İl Başkanı Raziye Akışık, CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Ali Osman Horzum, İYİ Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Mehmet Ertuğrul Gökce, İYİ Parti Pamukkale İlçe Başkanı Mustafa Çobanoğlu, Alevi Kültür Dernekleri Denizli Şubesi üyeleri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"BİRLİKTELİĞİN VE BERABERLİĞİN SEMBOLÜ"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Birlikteliğin ve kardeşliğin kültürümüzde sembolü olan aşure hayrımızı yoğun bir katılımla gerçekleştirdik. Muharrem ayında insanlarımızın kalplerinin, duygularının birleştiği, dayanışma içinde oldukları günleri yaşıyoruz. Biz de Merkezefendi Belediyesi olarak belediye binamız önünde aşure ikramında bulunuyoruz. Bu tür geleneklerimiz kaynaşmamızı sağlıyor. Aşure hayrımıza katılan tüm halkımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.