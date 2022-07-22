Denizli haber! Bekilli Kaymakamı Şenoğlu, Kıbrıs Gazileriyle bir araya geldi

Denizli'nin Bekilli ilçesi Kaymakamı Dilara Şenoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü dolayısıyla kentte bulunan Kıbrıs Gazileriyle bir araya geldi.

Kaymakam Dilara Şenoğlu, 20 Temmuz 1974 tarihli Harekatın yıl dönümü münasebetiyle, Kıbrıs Gazisi Ahmet Gündüz, Nihat Alaca ve Osman Günay'ı evinde bir araya geldi. Buluşmada Kaymakam Şenocak'a, İlçe Jandarma Komutanı Çağatay Durmuş, İlçe Karakol Amiri Metin Tezcan eşlik etti.

"Sizler bu vatanın gerçek sahipleri, kahramanlarısınız"

Kaymakam Şenoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü çerçevesinde gazileri kutlayarak Şanlı Türk Bayrağı takdim etti. Gazilere ve ailelerine şükranlarını sunan Şenoğlu, şunları söyledi:

"Sizler bu vatanın gerçek sahipleri, kahramanlarısınız. Tek karış vatan toprağı için canını ortaya koyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, siz değerli gazilerimizi ve şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Her zaman yanınızdayız." - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel