Denizli Gazeteciler Cemiyeti, 24 Temmuz Basın Bayramı'nda, Hayatını Kaybeden Gazeteci Oğuz Altuntaş Anısına Fotoğraf Sergisi Açtı

AYHAN ÇİMENDAĞ

Denizli Gazeteciler Cemiyeti, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla; geçen ay hayatını kaybeden gazeteci Oğuz Altuntaş anısına "Işığa Yol Verin" fotoğraf sergisi açtı. Sergide, Cemiyet üyesi 20 gazetecinin fotoğrafları yer aldı.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nin 24 Temmuz Basın Bayramı'nda düzenlediği "Işığa Yol Verin" isimli fotoğraf sergisinin açılışına; Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural ile geçen ay hayatını kaybeden gazeteci Oğuz Altuntaş'ın ailesi ve gazeteciler katıldı.

ANKA Haber Ajansı'na sergiyi değerlendiren Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhammet Karaçay, şunları söyledi:

"Denizli Gazeteciler Cemiyeti olarak 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle bir sergi planlamıştık. 1 ay önce kaybettiğimiz, aramızdan ayrılan 'Oğuz Altuntaş anısına' diye çevirdik. Tüm üyelerimizden fotoğraflar talep ettik. Fotoğrafların seçiminde ve baskısında titiz bir davranış gösterdik. Sonunda bu fotoğrafları satarak Oğuz Altuntaş'ın ailesine biraz da olsa katkıda bulunmak istiyoruz. Dayanışma göstermek istiyoruz. Basınımızın son yıllarda yaşamış olduğu zor şartlar hepimizi etkiliyor. Bize son günlerde dayatılmak istenen sansürleri, ileride aşacağımızı düşünüyorum."

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Denizlili gazeteci Cengiz Akhisar sergi hakkında yaptığı konuşmada "Basın bayramında böyle bir serginin açılmasına çok mutlu oldum. Oğuz arkadaşımızla Denizli'de beraber, aynı çatı altında çalıştık. İlişkimiz hiçbir zaman değişmedi. Nerede görüşsek, konuşurduk. Ölümü bizim için çok üzücü oldu. Şaşırdık kaldık. Bu sergide Denizli Gazeteciler Cemiyeti tarafından onun anısına organize edildi. Emeği geçen bütün arkadaşlara da sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

"BASININ ÖNEMİNİ EN İYİ BİLENLERDEN BİRİSİYİM"

MHP Pamukkale İlçe Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, basının önemine değindiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ben öncelikle Oğuz Altuntaş'a rahmet diliyorum. Ailesine sabır diliyorum. Burada fotoğraf sanatının geçmişi resmetme anlamında, tarihi biriktirme anlamında çok değerli ve önemli buluyorum. Kentin farklı noktalarından fotoğraflar yer alıyor. Bir siyasetçi olarak ta basının önemini biliyorum. Toplumun aydınlatılması, saydam görüş, farklı bakış açılarıyla birlikte haberin, toplumun her kesimi için faydalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle yerel siyasette, yerel basının önemini en iyi bilenlerden birisiyim. Bu orgazinasyonu tertip eden Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ne, kıymetli başkanımız Muhammet Karaçay nezdinde her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum."

"ÇOK ÖNEMLİ BİR SERGİ"

Sergiye katılan Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, "Oğuz Altuntaş kardeşimiz adına açılan sergideyiz. Denizli'de ve ilçelerde çekilmiş çok güzel fotoğraflar var. Çok önemli bir sergi. Bu sergi vesilesiyle de Oğuz Altuntaş kardeşimize Allah'tan rahmet ve ailesine de sabırlar diliyorum" dedi.

"YOLUNUZ HER ZAMAN AÇIK OLSUN"

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, basının önemine değinerek "Oğuz'u anmak, yad etmek ve böyle bir sergiye isim vermek bizi daha da sevindirdi. Çünkü gerçekten kıymetli bir arkadaşımızdı. Işıklar içinde uyusun. Basın önemli. Yazılmayanı yazmak için, duyulmayanı duyurmak için ve özgür olması için her zaman desteklenmesi gereken beşinci güç diyorum ben onlara. Yolunuz her zaman açık olsun" diye konuştu.

"GAZETECİLİK GERÇEKTEN ÇOK ZOR BİR İŞ"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, şunları söyledi:

"Oğuz Altuntaş kardeşimiz gerçekten mesleğini en iyi şekilde, en üst seviyede yapan bir kardeşimizdi. Birlikte uzun süre çalışmak nasip oldu. Denizli Büyükşehir Belediyemize en üst seviyede katkı sağladı. Genç yaşta kaybettik. Allah rahmet eylesin. Elden bir şey gelmiyor. Tabi bugün bir de Basın Bayramı. Zor bir meslek gazetecilik. Hiçbir mazeret olmaksızın, nerede bir olay varsa, nerede bir haber varsa, kendini de gerekirse tehlikeye atarak çalışan gazetecilerimiz var. Ben onların günlerini tebrik ediyorum. Gerçekten çok zor bir iş. Gazeteciliği, basın mensubu olmayı herkes yapamaz. Özelliği olması gerekiyor. Fedakarlık yapmak gerekiyor. Bu işi sevmesi gerekiyor. Tüm gazeteci arkadaşlarımızın Basın Bayramı'nı kutluyorum."

ANKA / Yerel