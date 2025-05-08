Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar

Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik için 15 yıl 6 ay hapis talebi

Özgür Çelik için 15 yıl 6 ay hapis talebi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Gençlerin belini büken listeye ateş püskürdü: Asla doğru bulmuyoruz
Büyükçekmece Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması başlatıldı

Bir CHP'li belediyeye daha soruşturma

Denizli'de Tofaş ile Mercedes Çarpıştı: Araç İkiye Bölündü

Denizli'de Tofaş ile Mercedes Çarpıştı: Araç İkiye Bölündü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de kontrolsüz kavşaktan U dönüşü yapan Tofaş, lüks Mercedes ile çarpıştı. Kazada Tofaş ikiye bölünürken, sürücüler yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, vatandaşlar gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Mercedes ile çarpışan Tofaş ikiye bölündü

İki aracın karıştığı kazada otomobillerden biri ikiye bölündü

DENİZLİ - Denizli'de kontrolsüz kavşaktan U dönüşü yapmak isteyen otomobile, cadde üzerinde seyir halinde olan lüks araçla çarptı. U dönüşü yapmak isteyen Tofaş'ın ikiye bölündüğü kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, Denizli'nin Merkezefendi İlçesi Şemikler Mahallesi Osman Gazi Caddesi Gümüşler Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kontrolsüz kavşaktan U dönüşü yapmak isten 20 GB 965 plakalı Tofaş marka otomobile, Osman Gazi Caddesi güzergahında seyir halinde olan 35 BEF 711 plakalı Mercedes marka lüks otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Tofaş marka araç ikiye bölünerek, motor parçaları çevreye saçıldı. Kazada iki otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptığı müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu ifade edildi.

Kaza sonrasında bölgeye gelen polis ekiplerinin kontrolünde trafik tek şeditten verildi. Ortadan ikiye bölünen otomobilin ve diğer otomobilin çekiyle kaldırılmasının ardından trafik normal haline döndürüldü. Kontrolsüz kavşakta sürekli kazaların yaşandığını iddia eden vatandaşlar, gerekli önlemlerin alınmasını talep etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL AŞKAR - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan-Pakistan savaşı ABD'yi alarma geçirdi

2 nükleer gücün savaşı ABD'yi alarma geçirdi! Şehirler boşaltılıyor
Fenerbahçe yönetimi genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddetti

Genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddettiler
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerini çıkanı vurup tek tek indirdiler
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor

Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.