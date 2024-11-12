Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Su Tasarrufu İçin Yeni Uygulama: Ücretsiz Aparatlar Dağıtılıyor

Denizli'de Su Tasarrufu İçin Yeni Uygulama: Ücretsiz Aparatlar Dağıtılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ), suyun korunması için vatandaşlara musluk başlıklarına takılan ve su akışını düzenleyerek yüzde 40 tasarruf sağlayan ücretsiz su tasarruf aparatları dağıtmaya başladı. Uygulama, su tasarrufunu teşvik eden bir protokolle destekleniyor.

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi ( Deski ) daha yaşanabilir bir Denizli için suyun korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Deski, vatandaşlara musluk başlıklarına takılarak su akışını düzenleyen ve yüzde 40 tasarruf sağlayan su tasarruf aparatı dağıtmaya başladı.

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi ( Deski ) Genel Müdürlüğü kentte suyun korunarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmak için başlattığı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Deski, içme suyu abonelerine musluk başlıklarına takılarak su akışını düzenleyen ve yüzde 40 tasarruf sağlayan su tasarruf aparatı dağıtmaya başladı. İlk olarak Deski'nin Bayramyeri Meydanı'nda kurduğu stantta su abone numaralarını veren vatandaşlar ücretsiz su tasarruf aparatlarını alabiliyor. Bunun yanında pilot bölge olarak belirlenen Yenişehir Mahallesi'nde de kapı kapı dolaşan DESKİ personeli, ev ve işyerlerine de su tasarruf aparatları dağıtırken, vatandaşların isteği doğrultusunda ücretsiz montaj hizmeti de veriyor. Mahalle sakinleri ayrıca su tasarruf aparatlarını Yenişehir Muhtarlığından da temin edebiliyor.

Aparatı alanlar su protokolüne katılıyor

Bayramyeri Meydanı'nda ve Yenişehir Mahallesi'nde ücretsiz su tasarruf aparatı alan vatandaşlar ayrıca adı-soyadı, abone numarası ve iletişim bilgileriyle beraber su protokolüne dahil ediliyor. Tüm bunların yanında söz konusu aparatı almak isteyen vatandaşlar DESKİ'nin internet adresinden de su protokolüne katılarak DESKİ ana hizmet binasından aparatları ücretsiz olarak temin edebiliyor.

Su tasarruf aparatı nedir, nasıl çalışır?

Su tasarruf perlatörü, su akışını hava karıştırarak azaltma prensibi ile çalışan bir aparattır ve bu işlem, su basıncını koruyarak su tüketimini % 40 oranında düşürmektedir. Böylece hem su tasarrufu sağlamakta hem de ekonomik fayda sunmaktadır. Kurulumu son derece basit olup, profesyonel bir yardım gerektirmediğinden ev ve iş yerlerinde rahatlıkla uygulanabilen uygun maliyetli bir çözüm sunmaktadır.

Su Tasarrufu Protokolü'ne katıl suya sende sahip çık

Su Tasarruf Protokolü, "Suyumuza sahip çıkalım, yarının suyunu bugünden koruyalım!" sloganıyla hazırlandı. Denizlililerin içme suyunu daha bilinçli kullanmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen Su Tasarruf Protokolü dijital ortamda verilecek tasarruf taahhüt ve önerileri kapsıyor. Su kaynaklarının sürdürülebilirliğine dikkat çekilen Su Tasarruf Protokolü'ne katılan vatandaşların mail adreslerine DESKİ tarafından teşekkür sertifikaları da gönderiliyor. Teşekkür sertifikalarını sosyal medya hesaplarından paylaşan vatandaşlar bilinçli su kullanım kültürü oluşturma amacına da destek veriyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş

Annenin önlem olarak yaptığı hareket faciaya davetiye çıkarmış

 Bahçeli'den 'Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?' diye soran gazeteciye tepki

Gazetecinin koridorda yönelttiği soru Bahçeli'yi küplere bindirdi

 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu

Başsavcılık'tan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için yeni talep
Bakanlık yeni sahtekarları ifşa etti! Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti

Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Isparta elektrik kesintisi! Isparta'da hangi mahalle ve sokaklarda kesinti yaşanacak? 12 Kasım AEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama Masterchef 12 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Serdar Ortaç tutuklandı mı, suçu ne? Yasa dışı bahis soruşturmasında kimler gözaltına alındı? CANLI ALTIN KURU | 12 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Batuhan Karadeniz tutuklandı mı, suçu ne? Batuhan Karadeniz yurt dışında mı? Yasa dışı bahis soruşturmasında son durum nedir? Kızıl Goncalar 26. bölüm tek parça, full izle! Kızıl Goncalar son bölüm izleme linki İstanbul'da yağmur var mı? Bugün (12 Kasım Salı) hava nasıl olacak? İstanbul su baskını uyarısı! Elif Karlı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Elif Karlı kaç yaşında, nereli? Elif Karlı biyografisi! Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 12 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Gelin Evi sunucusu Ezgi Sertel neden yok? Ezgi Sertel programdan ayrıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.