Denizli'de Su Kirliliği Alarm Veriyor: Acil Önlem Alınmalı

Su kirliliği Denizli'de büyük risk oluşturuyor: Dr. Öğr. Üyesi Akşit, "Acil çözüm gerektiriyor"

DENİZLİ - Denizli'de Yukarı Dalaman Havzası suyunun aşırı kirlendiğini ve çevreye tehdit oluşturduğunu tespit ettiklerini belirten Öğr. Üyesi Selahattin Akşit, "Bu durum acil çözüm gerektiriyor. Aksi takdirde, bölgedeki su kaynaklarının kullanılamaz hale gelmesi kaçınılmaz olacak" dedi.

Denizli'de su kirliliği tehlikesi, PAÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü tarafından yapılan bir araştırma ile yeniden gündeme geldi. Dr. Selahattin Akşit liderliğinde yürütülen çalışma, Acıpayam bölgesindeki Yukarı Dalaman Çayı Havzasında alarm verici sonuçlar ortaya çıktı. Yapılan analizler, suyun en temiz olduğu bölgelerde bile kullanılamaz duruma geldiğini gösterdi. Özellikle tarımsal sulamada kullanılan suyun kalitesinin düşmesi, çevrede yaşayanları ve tarımı olumsuz etkiliyor. Bölgedeki kirliliğin en büyük nedenlerinden biri ise iki fabrikanın atıkları olarak belirlendi. Bu fabrikaların su kaynaklarına olan etkisinin, çevrede ciddi kirlilik oluşturduğu iddia edildi.

Su kirliliği, Denizli'nin geleceği için ciddi bir tehlike oluşturduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Akşit, "Öğrencilerimiz ve araştırmacı meslektaşlarımızın katkılarıyla, Denizli şehrimize yönelik projelerle ilgileniyoruz. Geçen hafta, Acıpayam bölgesinde Yukarı Dalaman Çayı Havzasındaki su kalitesi üzerine bir çalışma yürüttük. Kamu destekli bir öğrenci projesi olan bu çalışma ile analizler gerçekleştirdik. Havzanın en temiz olduğunu düşündüğümüz bölgelerinde bile suyun kullanılamaz durumda olduğunu tespit ettik. Bölge halkından aldığımız geri bildirimlerde, suyun etrafındaki koku sebebiyle tarımsal sulamada kullanıldığında buğday ve arpa gibi ürünlerin kuruduğunu öğrendik. Aldığımız örneklerle bu kirliliğin boyutlarını belirledik. Bilimsel verilere dayanarak, Yukarı Dalaman Havzası'nın aşırı derecede kirlendiğini ve çevreye tehdit oluşturduğunu gözlemledik. Bölgede bulunan iki fabrikanın dahi havzayı ne kadar kirlettiğini ölçümlerimizle doğruladık. Bu duruma acil çözüm bulunması gerekiyor. İlgili yetkililerin bu konuya el atmasını bekliyoruz. Aksi halde, ihmal edilen bu durumun su kaynaklarımıza ciddi zararlar vereceğini göz ardı etmemeliyiz" dedi.