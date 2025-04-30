Denizli'de Şiddetli Dolu Yağışı Sonrası Kar Manzaraları

Şiddetli dolu yağışı, kar manzaraları oluşturdu

DENİZLİ - Denizli'nin Beyağaç ve Kale ilçelerinde etkisini gösteren şiddetli dolu yağışı sonrası oluşan birikintiler, kan manzaralarını aratmadı.

Son yılların en sıcak ve kurak kış mevsimini geçiren Denizli'de, Nisan ayının başından bu yana görülen soğuk ve yağışlı hava dalgası etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarısının ardından, Denizli'de geçtiğimiz hafta sonundan itibaren yerel olarak etkili olan şiddetli dolu yağışı bu kez Beyağaç ve Kale ilçelerinde yüzünü gösterdi. Denizli'nin yüksek rakımlı bölgeleri olan iki ilçede yaşanan ve yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı sonrasında ilçe merkezinin yanı sıra yüksek kesimlerde birikintiler oluştu.

Dolu yağışı ve sağanak yağmur yağışı nedeniyle sokaklarda şu birikintileri oluştu. Şiddetli dolu yağışının ardından oluşan birikintilerin neden olduğu beyaz örtü, kar manzaralarını aratmadı. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen şiddetli dolu yağışı nedeniyle ekili araziler ve meyve ağaçlarında zarar oluştuğu belirtildi.