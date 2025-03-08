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Denizli'de Kadın Girişimi 8 Mart'ı Kutladı

Denizli'de Kadın Girişimi 8 Mart'ı Kutladı
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S.S. Sidelya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle resmi kurumlarda çalışan kadınlara kendi el yapımı çiçeklerini hediye ederek kutladı.

Denizli'de yapay çiçek üretimi yapan S.S. Sidelya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, bazı resmi kurum ve kuruluşlarda görev yapan kadınlara kendi hazırladıkları çiçeklerden taktim ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günlerini kutladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle S.S. Sidelya Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi Başkanı Ayşegül Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Denizli Ticaret Odası, Denizli Ticaret İl Müdürlüğü, Güney Ege Kalkınma Ajansı ve Denizli Valiliğinde görev yapan kadınlara ziyaret ederek kendi hazırladıkları çiçekleri taktim etti. Çiçek taktimin ardından Kooperatif Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'ı da ziyarette bulundu.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde çalışan kadınların yanında olmak ve özel günlerini kutlamak istediklerini belirten S.S. Sidelya Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi Başkanı Ayşegül Çetin, "Ev hanımı arkadaşlarımızla biz ev yapımı çiçekler yapıyoruz. Organizasyon şirketlerine çalışıyoruz. 8 Mart Kadınlar günü dolayısıyla yaptığımız çiçeklerin bir kısmını resmi kurumlarda çalışan bayan arkadaşlarımıza hediye ediyoruz. Ticaret İl Müdürlüğü, Denizli Ticaret Odası, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Denizli Valiliği'nde çalışan kadın arkadaşlarımızın yanlarına gidip Kadınlar Günlerini kutladık. Bütün emekçi kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyoruz" dedi.

DTO da çiçek takdiminin ardından ziyaret edilen DTO Başkanı Uğur Erdoğan, "Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyorum. Kadınlar bizim annemiz, kardeşimiz, her şeyimiz. Kadınların olduğu yerde güzellikler oluyor, adaletli davranma, hoşgörü oluyor. Kurumumuzdaki tüm kadınları dolaşıp el yapımı yaptıkları çiçekleri takdim ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Rabbim tüm kadınlarımızın önünü açsın, sağlık versin ve sevdikleriyle mutlu günler diliyorum" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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