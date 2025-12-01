Denizli'de İşçi Hakları İçin Farkındalık Yaratma Çabası

Denizli'de işçilerin işyerlerinde yaşadıklarını sorunları dile getirmek ve işçilerin hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla stant kuruldu.

Denizli'de yeni kurulan ve işçilerin işyerlerinde yaşadıkları sıkıntıların tek sesi olma amacıyla kurulan İşçi Hakları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Kemal Galip Başkaya, Delikliçınar Meydanında stant açtı. Yapılan etkinlik birçok vatandaş tarafından ilgi görürken Başkan Başkaya, vatandaşların derdini dinledi. Birçok projelerin bulunduğunu ifade eden Başkan Kemal Galip Başkaya, "İşçilerimizin tüm haklarını savunmak için canı gönülden çalışmaya hazırız" dedi.

"Bizim asıl amacımız, işçilerimizin tek sesi olmaktadır"

Derneğin işçilerin tek sesi olması amacıyla kurulduğunu ve işçiler için gece gündüz çalışacaklarını belirten İşçi Hakları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Kemal Galip Başkaya, "Derneğimizin kurulma amacı işçilerimizin hakları konusunda farkındalık oluşturmaktır. Bizim asıl amacımız, işçilerimizin tek sesi olmaktadır. Derneğimize işçilerimiz başvurduklarında haklarını öğrenebilirler ve aynı zamanda destek alabilirler. Derneğimize öncelikle, işyerlerinde sorun yaşayan işçilerimiz müracaat ediyorlar. Bize müracaat eden işçilerimiz bu yaşadıkları soruna bağlı nasıl bir yöntem izlenmesi gerektiği konusunda ayrıntılı bir bilgi sahibi olmuş oluyorlar. Bundan sonraki süreçte işçilerimizi her platformda destekleyeceğiz. Birçok projemiz bulunuyor. İşçilerimizin tüm haklarını savunmak için canı gönülden çalışmaya hazırız" diye konuştu. - DENİZLİ