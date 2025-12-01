Haberler

Denizli'de İşçi Hakları İçin Farkındalık Yaratma Çabası

Denizli'de İşçi Hakları İçin Farkındalık Yaratma Çabası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de yeni kurulan İşçi Hakları Koruma ve Yaşatma Derneği, işçilerin yaşadığı sorunları dile getirmek ve haklarını savunmak amacıyla stant açtı. Dernek Başkanı Kemal Galip Başkaya, işçilere destek olma ve farkındalık oluşturma hedefleri hakkında bilgi verdi.

Denizli'de işçilerin işyerlerinde yaşadıklarını sorunları dile getirmek ve işçilerin hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla stant kuruldu.

Denizli'de yeni kurulan ve işçilerin işyerlerinde yaşadıkları sıkıntıların tek sesi olma amacıyla kurulan İşçi Hakları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Kemal Galip Başkaya, Delikliçınar Meydanında stant açtı. Yapılan etkinlik birçok vatandaş tarafından ilgi görürken Başkan Başkaya, vatandaşların derdini dinledi. Birçok projelerin bulunduğunu ifade eden Başkan Kemal Galip Başkaya, "İşçilerimizin tüm haklarını savunmak için canı gönülden çalışmaya hazırız" dedi.

"Bizim asıl amacımız, işçilerimizin tek sesi olmaktadır"

Derneğin işçilerin tek sesi olması amacıyla kurulduğunu ve işçiler için gece gündüz çalışacaklarını belirten İşçi Hakları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Kemal Galip Başkaya, "Derneğimizin kurulma amacı işçilerimizin hakları konusunda farkındalık oluşturmaktır. Bizim asıl amacımız, işçilerimizin tek sesi olmaktadır. Derneğimize işçilerimiz başvurduklarında haklarını öğrenebilirler ve aynı zamanda destek alabilirler. Derneğimize öncelikle, işyerlerinde sorun yaşayan işçilerimiz müracaat ediyorlar. Bize müracaat eden işçilerimiz bu yaşadıkları soruna bağlı nasıl bir yöntem izlenmesi gerektiği konusunda ayrıntılı bir bilgi sahibi olmuş oluyorlar. Bundan sonraki süreçte işçilerimizi her platformda destekleyeceğiz. Birçok projemiz bulunuyor. İşçilerimizin tüm haklarını savunmak için canı gönülden çalışmaya hazırız" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar
ATM'lerde yeni dönem: Mahkeme kararı olmadan hesabınız dondurulabilir

ATM'lerde yeni dönem: Hesabınız dondurulursa şaşırmayın
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Maduro'ya telefon: Hayatını kurtarmak için Venezuela'yı derhal terk et

Trump'tan devlet başkanına tarihi rest: Bir an önce ülkeni terk et
Kadıköy'de yıllar sonra bir ilk gerçekleştirilecek

Bu akşam Kadıköy'de yıllar sonra bir ilk gerçekleşecek
Tutkusu sonu oldu! 6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia

6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Kaza süsü verip ailesini öldüren doktor cezaevinde kendini astı
Trump'tan Maduro'ya telefon: Hayatını kurtarmak için Venezuela'yı derhal terk et

Trump'tan devlet başkanına tarihi rest: Bir an önce ülkeni terk et
Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı

Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı
Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'e geri dönüyor! İşte başına geçeceği takım
Komisyonda gerginlik! CHP'li vekilin 'Yer sofrası' eleştirisi Cevdet Yılmaz'ı kızdırdı: Burası şov yeri değil

CHP'li vekilin "Yer sofrası" çıkışına kızdı: Burası şov yeri değil
Başkanken yapmadığını bu akşam yapacak! Ali Koç'tan sürpriz derbi kararı

Ali Koç'tan sürpriz derbi kararı
ABD'nin Indiana eyaletini kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi

Bölgeyi kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi, kimse yaralanmadı
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik

Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik
Görmez'in unutamadığı cuma namazı anısı: Erdoğan'a neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki...

"Cuma namazına neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki..."
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.