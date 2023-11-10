Denizli'de hayat durdu

Denizli'de Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıl dönümünde saat 09.05'i gösterdiğinde il protokolü de tören düzenlerken siren sesini duyan vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyet'inin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Denizli'de de anıldı. Saatler, 09.05'i gösterdiği sırada sirenlerin çalmasıyla birlikte kentte adeta hayat dururken, bütün vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. 10 Kasım programı kapsamında da Vali Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Atatürk abidesine çelenk sundu. Denizli'deki törenler daha sonra Aydem Fen Lisesi tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonunda hazırlanan Atatürk'ün Ebediyete İrtihalinin 85. Yılı Anma Programı ile devam etti.

10 Kasım Atatürk'ün vefatının 85.senesi kapsamında bir mesaj yayımlayan Vali Coşkun "Cumhuriyetimizin kurucusu, İstiklal Mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 85'inci yıl dönümünde rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Askeri yetenekleri ve devlet adamı vasıfları ile çağının en önemli ve eşsiz şahsiyetlerinden olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tarihe ve insanlığa örnek olmuş bir liderdir. Geleceğe her zaman büyük umutlar besleyerek emin ve kararlı adımlarla ilerleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, mücadeleci ruhuyla medeniyetimize ve milletimize yol göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum, elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır. " sözünden ilhamla, Cumhuriyetimizi azim ve kararlılıkla sonsuza dek yaşatacağız. Cumhuriyetimiz, gelecek nesillerin ellerinde yüzyıllar boyunca yükselmeye devam edecek; nice asırlara daha güçlü ve başarılı bir şekilde ulaşacaktır. Kahraman bir milletin evlatları olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği gibi ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için hep birlikte daha çok çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi. - DENİZLİ