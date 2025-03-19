İmamoğlu İnşaat'a el konuldu

Ekrem İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü
Trump, Ukrayna'nın enerji kaynaklarına göz dikti

Trump, şimdi de Ukrayna'nın can damarına sahip olmak istiyor
Borsa İstanbul'dan çekildiğini söyleyen Morgan Stanley'den açıklama

Borsa İstanbul'dan çekildiğini söyleyen ABD'li bankadan yeni açıklama

Denizli'de Devlet Övünç Madalyası ve Beratı tevcih töreni düzenlendi

Denizli'de Devlet Övünç Madalyası ve Beratı tevcih töreni düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 110'uncu yıldönümünde Denizli Valiliği tarafından düzenlenen törenle 3 şehit yakına ve 5 malul gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı tevdi edildi.

Denizli'de 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 110'uncu yıldönümünde Denizli Valiliği tarafından düzenlenen törenle 3 şehit yakına ve 5 malul gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı tevdi edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ve tevcihi ile yurt içinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedakarlık, başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyetinin adına haklı gurur kaynağı teşkil eden 3 şehit yakınına ve 5 malul gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı tevdi edildi. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli İl Müdürü Ekrem Boran ve protokol üyelerinin katılımıyla Valilik Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Devlet Övünç Madalyası ve Beratları 3 şehit yakınına ve 5 gaziye Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun tarafından takdim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title